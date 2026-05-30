Σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός του Champions League μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ στην Βουδαπέστη και οι παίκτες της Εθνικής μας ομάδας, κλήθηκαν να καταθέσουν τα δικά τους προγνωστικά.

Οι περισσότεροι παίκτες της «γαλανόλευκης» ψήφισαν πως η Παρί Σεν Ζερμέν θα καταφέρει να κρατήσει τα σκήπτρα της απέναντι στους Λονδρέζους.

Υπέρ της Άρσεναλ τάχθηκαν τρεις παίκτες και συγκεκριμένα οι Γιώργος Μασούρας, Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντής Τζολάκης ο οποίος πρόσθεσε πως η ομάδα του Μικελ Αρτέτα θα πάρει το τρόπαιο στην παράταση.

Αυτός πάντως που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Γιώργος Κυριακόπουλος ο οποίος δεν ψήφισε ούτε υπέρ της Παρί Σεν Ζερμέν, ούτε υπέρ της Άρσεναλ, αλλά τάχθηκε υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης!