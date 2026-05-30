Στις μόνιμες και έκτακτες παρεμβάσεις που δρομολογούνται για τη στήριξη της κοινωνίας και της αγοράς επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στην εκπομπή «10 με Τόνο» του ΕΡΤnews.

Ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι «η χώρα μας, έχοντας διασφαλίσει όλα αυτά τα χρόνια δημοσιονομική σταθερότητα και πρόοδο, η οποία προήλθε από τους κόπους της ελληνικής κοινωνίας και από τη μέθοδο που εφάρμοσε η ελληνική κυβέρνηση, μπορεί και στηρίζει την κοινωνία ακόμα και σε κρίσιμες συνθήκες».

Όπως σημείωσε, το τελευταίο διάστημα έχουν δοθεί περίπου 800 εκατ. ευρώ επιπρόσθετα από τον προϋπολογισμό για μέτρα στήριξης. «Έχουμε επενδύσει, ώστε να στηρίξουμε, στο μέτρο που μπορούμε δημοσιονομικά, τους Έλληνες πολίτες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες, προϊόν και της έκτακτης κρίσης που υπάρχει αυτή την περίοδο. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», ανέφερε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παρεμβαίνει όπου απαιτείται. «Παρακολουθούμε τα δεδομένα με πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και, όπου χρειάζεται, είμαστε εδώ για να παρεμβαίνουμε, όπως το κάναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα», δήλωσε.

Παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε επίσης στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, τα οποία αναμένεται να ψηφιστούν εντός του Ιουνίου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών σε έως 72 δόσεις, η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για χρέη προς το Δημόσιο κατόπιν εξόφλησης του 25% της οφειλής, καθώς και η μείωση του ορίου υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ.

Όπως υπογράμμισε, στόχος των παρεμβάσεων είναι «να διευκολύνουμε τις συναλλαγές ιδιωτών και επιχειρήσεων» και να «ενισχύσουμε τη ρευστότητα», διατηρώντας παράλληλα την κουλτούρα πληρωμών, η οποία είναι «πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα τα έσοδα» και «την ομαλή θεσμική λειτουργία του φορολογικού πλαισίου».

Στήριξη οικογενειών και ενοικιαστών

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις που δρομολογούνται για τη στήριξη των οικογενειών και των ενοικιαστών.

Όπως τόνισε, «οι στοχεύσεις για τη στήριξη της οικογένειας δεν είναι αποσπασματικές». Υπενθύμισε ότι πέρυσι πραγματοποιήθηκε, όπως είπε, η μεγαλύτερη μείωση άμεσης φορολογίας των τελευταίων ετών, με βασική στόχευση τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, καθώς για πρώτη φορά συνδυάστηκε η μείωση του φορολογικού συντελεστή με τον αριθμό των τέκνων.

«Σε αυτό το μόνιμο πλαίσιο για τη στήριξη φορολογικά των οικογενειών με παιδιά, έρχεται το μέτρο στήριξης των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα δοθεί στο τέλος του Ιουνίου, χωρίς αίτηση, με τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος “Σπίτι μου 2”», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τους ενοικιαστές, σημείωσε ότι «αυξήθηκε το εισοδηματικό κριτήριο, ώστε να μπουν άλλοι 70.000 δικαιούχοι στη μόνιμη επιστροφή ενοικίου κάθε Νοέμβριο». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, το συγκεκριμένο μέτρο θα μπορεί να επιστρέφει πρακτικά δύο ενοίκια τον χρόνο.

Μείωση φόρων και βλέμμα στη ΔΕΘ

Ερωτηθείς για το τι μπορούν να αναμένουν οι πολίτες ενόψει και της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι, όπως έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δομική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η μείωση φόρων και βαρών.

«Αυτό το έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και ακριβώς επειδή η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βρίσκουμε τρόπους να μειώνουμε φορολογικά βάρη σε πολίτες και επιχειρήσεις, να ενισχύουμε με μόνιμο τρόπο την ελληνική κοινωνία», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός τόνισε ότι «σε συνθήκες κρίσης η χώρα μας συνεχίζει να στηρίζει την κοινωνία και μπορεί κάθε χρόνο να γυρίζει πίσω στον Έλληνα πολίτη ένα σημαντικό μέρος των εσόδων», χάρη στην ανάπτυξη και την προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

«Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πολίτες έχοντας απόλυτη επίγνωση των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας», κατέληξε.