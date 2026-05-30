Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ αποθεώθηκαν καθώς έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο της Puskas Arena για την προθέρμανση πριν την έναρξη του τελικού του Champions League.

Οι Παριζιάνοι κατέκτησαν πέρυσι για πρώτη φορά στην ιστορία τους το τρόπαιο με το επιβλητικό 5-0 επί της Ίντερ και κατάφεραν να φτάσουν και φέτος στον τελικό, έχοντας φυσικά ως στόχο να παραμείνουν στον θρόνο.

Οι Λονδρέζοι, από την άλλη πλευρά, πανηγύρισαν πριν λίγες μέρες την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από αναμονή 22 χρόνων και τώρα θέλουν να κατακτήσουν για πρώτη φορά το Champions League, έχοντας την τέλεια ψυχολογία.

Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες για μια μεγάλη μάχη και οι οπαδοί τους πήραν από νωρίς τις θέσεις τους στις εξέδρες της Puskas Arena, δημιουργώντας όμορφη ατμόσφαιρα.