Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, την περασμένη νύχτα στη Ρώμη, κατά την προσπάθειά τους να τιθασεύσουν περίπου τριάντα άλογα τα οποία βρίσκονταν σε κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα άλογα ανήκουν στις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις και επρόκειτο να πάρουν μέρος στην παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης, για την εθνική γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας.

Ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών φέρεται να τρόμαξε τα ζώα, τα οποία απομακρύνθηκαν από τον ειδικό χώρο όπου είχαν οδηγηθεί -στα θερμά λουτρά του Καρακάλα- και άρχισαν να τρέχουν, στη λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο.

30 horses escaped from the Imperial Forum frightened by the explosion of some firecrackers. They were rescued with minor damages to cars.pic.twitter.com/v16GpHrbbc — Massimo (@Rainmaker1973) May 30, 2026

Κατά την προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν και να σταματήσουν την ξέφρενη κούρσα τους, τραυματίστηκαν τρία μέλη του ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστυφύλακας. Δύο εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση αλλά, όπως έγινε γνωστό, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Σειρά ΙΧ αυτοκινήτων υπέστη ζημιές και πολλοί οδηγοί γύρισαν σπίτι σε κατάσταση σοκ.

Italian military horses escaped last night onto Rome’s busy Cristoforo Colombo road. The horses, which were being kept near the Baths of Caracalla ahead of Italy’s Festa della Repubblica parade, bolted after being spooked by fireworks. pic.twitter.com/8wPgNtqhW7 — Wanted in Rome (@wantedinrome) May 30, 2026

Τα άλογα, μετά από αρκετή ώρα, μπόρεσαν να οδηγηθούν και πάλι σε ασφαλή περιοχή. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ένα από τα ζώα θανατώθηκε.