Η Παρί Σεν Ζερμέν παραμένει πρωταθλήτρια Ευρώπης καθώς κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, νικώντας με 4-3 την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση.

Οι Γάλλοι μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να πιέσουν από πολύ νωρίς, όπως συνηθίζουν να κάνουν, οι Άγγλοι όμως δεν αιφνιδιάστηκαν. Αντιθέτως, ήταν αυτοί που αιφνιδίασαν, καθώς στο 6ο λεπτό ο Χάβερτς έφυγε στην αντεπίθεση έχοντας πολύ χώρο στη διάθεσή του και αφού πάτησε στην περιοχή εκτέλεσε από κοντά για το 0-1.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πήρε, έτσι, από πολύ νωρίς το προβάδισμα και στη συνέχεια οπισθοχώρησε και άφησε την κατοχή της μπάλας στην Παρί, η οποία όμως μάλλον δεν ήξερε τι να κάνει με αυτή. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε δεν έβρισκε κενούς χώρους και δεν έπαιρνε κάποια βοήθεια από τον Κβαρατσχέλια που ήταν καλά κλεισμένος, με συνέπεια να μην μπορεί να απειλήσει.

Οι Παριζιάνοι δεν είχαν ούτε μία καθαρή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και αυτό τα λέει όλα για το πόσο δυσκολεύονταν απέναντι στους Λονδρέζους, οι οποίοι έβλεπαν το παιχνίδι να κυλάει ακριβώς όπως ήθελαν. Με την έναρξη της επανάληψης, όμως, οι Γάλλοι πίεσαν περισσότερο, έφτασαν στο σημείο να έχουν κατοχή μπάλας 80% και βρήκαν τελικά τον τρόπο για να ισοφαρίσουν.

Στο 62′ ο Κβαρατσχέλια βρήκε λίγο χώρο, πάτησε περιοχή και ανατράπηκε από τον Μοσκέρα, με τον διαιτητή να δείχνει το σημείο του πέναλτι. Η απόφαση επιβεβαιώθηκε από το VAR και ο Ντεμπελέ ήταν αυτός που έστησε τη μπάλα στην άσπρη βούλα και ανέλαβε την εκτέλεση, κάνοντας το 1-1 στο 65ο λεπτό.

Με ανεβασμένη ψυχολογία, πλέον, η Παρί συνέχισε να πιέζει με στόχο το δεύτερο γκολ, στο 74′ όμως λίγο έλειψε να γίνει μεγάλο λάθος στην άμυνά της, με τον Σαφόνοφ να αντιδρά σωστά και να μαζεύει τη μπάλα προ του Σάκα. Λίγα λεπτά μετά, στο 77′, οι Γάλλοι είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Κβαρατσχέλια που έφυγε στην κόντρα και βρέθηκε σε θέση βολής, η μπάλα όμως κόντραρε και πήγε στο δοκάρι.

Στο 89′ ήταν η σειρά του Βιτίνια να απειλήσει με το δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής αλλά η μπάλα έφυγε εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και στην τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έφυγε στην κόντρα με τον Μπαρκολά αλλά το τελείωμά του, από πλάγια θέση, ήταν άστοχο και ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί, παρά τις εκατέρωθεν προσπάθειες δεν υπήρξε κάποια μεγάλη φάση και τελικά όλα κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι Έζε και Γκάμπριελ ήταν μοιραίοι για την Άρσεναλ, με την Παρί, για την οποία αστόχησε ο Μέντες, να επικρατεί με 4-3 και να κατακτά το τρόπαιο ξανά!

Η σειρά των πέναλτι

Ράμος: 1-0

Γιόκερες: 1-1

Ντουέ: 2-1

Έζε: Άουτ

Μέντες: Απέκρουσε ο Ράγια

Ράις: 2-2

Χακίμι: 3-2

Μαρτινέλι: 3-3

Μπεράλδο: 4-3

Γκάμπριελ: Άουτ

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος (106′ Ζαμπάρνι), Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια (106′ Μπεράλδο), Νέβες, Ρουίθ (95′ Ζαΐρ-Εμερί), Ντουέ, Κβαρατσκχέλια (83′ Μπαρκολά), Ντεμπελέ (90′ Ράμος).

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Μοσκέρα (66′ Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Λουίς-Σκέλι (91′ Θουμπιμέντι), Σάκα (83′ Μαντουέκε), Τροσάρ (83′ Μαρτινέλι), Έντεγκαρντ (66′ Γιόκερες), Χάβερτς (91′ Έζε).