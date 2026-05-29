Θλίψη έχει προκαλέσει στον Βόλο η είδηση του θανάτου του Απόστολου Χατζηγεωργίου, σε ηλικία μόλις 47 ετών.

Ο άτυχος άνδρας ήταν γνωστός στην κοινωνία του Βόλου καθώς διατηρούσε επί χρόνια το τσιπουράδικο «Μεζεκλίκι».

Ο άτυχος άνδρας, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, άφησε την τελευταία του πνοή στον ύπνο του. Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι ο άτυχος 47χρονος είχε μία κόρη, η οποία σήμερα έδινε Πανελλαδικές Εξετάσεις, αναφέρει το magnesianews.gr.

Η οικογένειά του δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει τον χαμό του, ενώ σοκαρισμένοι είναι συγγενείς και φίλοι του.