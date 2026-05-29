Ο Μίλτος Τεντόγλου βρέθηκε στη Λεμεσό για να συμμετάσχει στο διεθνές μίτινγκ της Κύπρου και πρόσθεσε μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση με άλμα στα 8,49 μέτρα στο μήκος.

Έτσι, ο Έλληνας αθλητής βελτίωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, την οποία κατείχε ο ίδιος από την Κίνα με 8,46 μ. και επιβεβαίωσε πως διανύει εξαιρετική σεζόν.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε με κάποια μικρά προβλήματα στη φόρα του και προσπάθειες στα 8,04 μ., 8,14 μ. και ένα άκυρο άλμα.

Μετά το 8,29 μ. πέτυχε 8,19 μ. και έκλεισε τον αγώνα του με το απόλυτο πάτημα και την μεγάλη προσπάθεια στα 8,49 μ., που είναι η έκτη επίδοση της καριέρας του και το μεγαλύτερο άλμα από το 2024 τη χρονιά που έκανε 8,65 μ. και αναδείχθηκε νικητής στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης.

Ο 28χρονος Μίλτος Τεντόγλου θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στο Diamond League της Ρώμης.