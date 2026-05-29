Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 12 κατηγορούμενοι στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι συνελήφθησαν σε περιοχές της Κρήτης, και έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή.

Ανακριτής και εισαγγελέας, μετά από μια μαραθώνια απολογία, επέβαλαν στους κατηγορούμενους τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους, οι αρχές αποδίδουν περιφερειακό ρόλο καθώς στην πλειονότητα τους φέρονται να εμπλέκονται σε εικονικά μισθωτήρια που οδηγούσαν στην είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Μεταξύ αυτών, ένας 24χρονος κτηνοτρόφος ο οποίος φέρεται να εισέπραξε περισσότερες από 70.000 ευρώ, και στην απολογία του σύμφωνα με πληροφορίες επικαλέστηκε κληρονομιά στην οποία δεν είχε γίνει αποδοχή. «Τα βοσκοτόπια στη Χίο ήταν της γιαγιάς μου που πέθανε το 2023 , δεν προλάβαμε στο Ε9 να βάλουμε την αποδοχή κληρονομιάς» φέρεται να είπε ο νεαρός στην απολογία του ενώ συγκατηγορούμενος του εμφανίζεται να έκανε λόγο για πατρική περιουσία. «Τα χωράφια είναι δικά πάππου προς πάππου τα μίσθωνα νόμιμα. Υπάρχουν όλα τα έγγραφα που το αποδεικνύουν, δεν μπορώ να καταλάβω πως βρέθηκα κατηγορούμενος» φέρεται να ισχυρίστηκε κατηγορούμενος ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι ,κατά περίπτωση, αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και άμεση συνέργεια σε απάτη.

Αύριο, τη σκυτάλη των απολογιών παίρνουν οι τρεις κατηγορούμενοι που σήμερα ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους αλλά και ακόμη επτά πρόσωπα στα οποία αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση.

Ανάμεσα τους , βρίσκονται δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι φέρονται να κινούσαν τα νήματα, αλλά και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) μεταξύ των οποίων και ένας εν ενέργεια αντιδήμαρχος .

Στην εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με την κατηγορία , εντάχθηκαν τα ΚΥΔ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την εξεύρεση ελεύθερων αγροτεμαχίων και τη διεκπεραίωση των σχετικών δηλώσεων καθώς μόνο αυτά είχαν προνομιακή πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο λογιστές συνεργάζονταν στενά με τους υπευθύνους των ΚΥΔ σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα τα οποία λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι για την εξυπηρέτηση αγροτών που ήθελαν να πάρουν επιδοτήσεις.

Η δράση της ομάδας εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2019 και τα μέλη της φέρονται να εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια μέσω των ΚΥΔ και στη συνέχεια, με ψεύτικες δηλώσεις, κατάφερναν να εισπράττουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι εκτάσεις , όπως αναφέρει το κατηγορητήριο , επιλέγονταν αφού προηγουμένως εξεταζόταν αν υπήρχε η δυνατότητα να ταυτοποιηθεί άμεσα ο πραγματικός κάτοχος ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εντοπισμού της παράνομης δραστηριότητας τους από τους διοικητικούς ελέγχους.

Μάλιστα , στην περίπτωση που υπήρχε κίνδυνος ελέγχου φέρονται να έπαυαν τις δηλώσεις μίσθωσης ή αναζητούσαν νέους εκμισθωτές .

Το παράνομο κέρδος που εκτιμάται , από τις αρχές , ότι προκλήθηκε από τη δράση του κυκλώματος ,η οποία φέρεται να σταμάτησε το 2025 μετά τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.