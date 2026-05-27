Λίγο μετά τις οκτώ το πρωί, έφτασαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο μεγάλο σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων.

​Οι κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και αρχικά οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει προκαλέσει οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας σε ολόκληρη την Κρήτη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η παράνομη δράση της οργάνωσης εκκινούσε όταν μέσω έξι συγκεκριμένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων εντοπίζονταν ελεύθερα αγροτεμάχια ή και αδήλωτα, σε νησιωτικές περιοχές. Ο ρόλος των εμπλεκομένων υπευθύνων των έξι ΚΥΔ ήταν κομβικός καθώς τα κέντρα είχαν πρόσβαση στην ψηφιακή γεωχωρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και στους χάρτες με εκτάσεις με δικαιώματα ενίσχυσης ανά την Επικράτεια.

Ακολουθούσε η προσέγγιση προσώπων για τον ρόλο μισθωτών για τις εν λόγω εκτάσεις και άλλων για να δηλώνουν εκμισθωτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα είχε προσεγγίσει περί τα 70 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως μισθωτές. Περίπου 17 άτομα ,τα οποία φαίνεται να διέθεταν στα μέλη της οργάνωσης τους προσωπικούς τους κωδικούς στο TAXISNET, για να δηλώνουν στο περιουσιολόγιο, ελεύθερα, στην βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, γήπεδα-αγροτεμάχια, εμφανίζονταν ως εκμισθωτές.

Η δράση έκλεινε με την υποβολή δηλώσεων για επιδοτήσεις από τα ΚΥΔ συνήθως στα όρια λήξης προθεσμιών για τις αιτήσεις.

Μετά την είσπραξη των παράνομων επιδοτήσεων, οι δύο αδελφοί λογιστές, προέβαιναν σε πληρωμές εξόδων και μοίραζαν τα κέρδη ανάλογα με την συμμετοχή ενός εκάστου στην όλη δραστηριότητα.