Όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος, ακόμα και η διαδρομή μέχρι το γυμναστήριο μπορεί να μοιάζει πολυτέλεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε μια ολοκληρωμένη προπόνηση ενδυνάμωσης στο σπίτι. Με ένα μόνο λάστιχο αντίστασης μπορείτε να δουλέψετε αποτελεσματικά όλο το σώμα, χωρίς βάρη και χωρίς πολύπλοκο εξοπλισμό.

Τα λάστιχα αντίστασης είναι πρακτικά, καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο και αποτελούν μια ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση για όσους θέλουν να γυμναστούν στο σπίτι. Το παρακάτω πρόγραμμα, που προτείνεται από personal trainer στο Fit and Well, είναι ιδανικό για τις ημέρες που θέλετε να νιώσετε την τόνωση της άσκησης, αλλά δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας.

Τι χρειάζεστε για την εκτέλεση των ασκήσεων

Για να ολοκληρώσετε την προπόνηση θα χρειαστείτε:

Ένα σετ από λάστιχα αντίστασης

Ένα στήριγμα πόρτας για τα λάστιχα

Μια καρέκλα ή έναν πάγκο για τις καθιστές ασκήσεις

Το 20λεπτο πρόγραμμα για ενδυνάμωση στο σπίτι

Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τη σειρά των ασκήσεων όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Αν έχετε μόνο 20 λεπτά, κάντε 1 σετ από κάθε άσκηση με πολύ μικρά διαλείμματα ανάμεσα στις κινήσεις. Τις ημέρες που διαθέτετε περισσότερο χρόνο, μπορείτε να εκτελέσετε 2 σετ.

1. Split squat

Σετ: 1-2

1-2 Επαναλήψεις: 10-15 σε κάθε πλευρά

Το split squat είναι μία από τις βασικές ασκήσεις για τα πόδια, καθώς ενεργοποιεί όλους τους μυς από τη μέση και κάτω. Επειδή εκτελείται με το ένα πόδι κάθε φορά, βοηθά σταδιακά στη διόρθωση μυϊκών ανισορροπιών.

2. Καθιστή απαγωγή ισχίων με λάστιχο

Σετ: 1-2

1-2 Επαναλήψεις: 15-20

Η άσκηση αυτή στοχεύει αποτελεσματικά τους γλουτούς και ιδιαίτερα τον μέσο γλουτιαίο μυ, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στην ισορροπία και τη σταθερότητα του σώματος.

3. Πλάγια βήματα με λάστιχο

Σετ: 1-2

1-2 Διάρκεια: 1 λεπτό

Τα πλάγια βήματα με λάστιχο σε θέση ημικαθίσματος συνεχίζει την ενεργοποίηση των γλουτών, ενώ ταυτόχρονα δουλεύει το μπροστινό και το πίσω μέρος των μηρών. Θεωρείται εξαιρετική άσκηση για συνολική ενδυνάμωση των ποδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στους γλουτούς όταν εκτελείται σωστά.

4. Καθίσματα με λάστιχο

Σετ: 1-2

1-2 Επαναλήψεις: 15-20

Τα καθίσματα ενεργοποιούν ολόκληρο το κάτω μέρος του σώματος και θεωρούνται απαραίτητα για την ισορροπία, την κινητικότητα και τη λειτουργικότητα στην καθημερινότητα, ειδικά όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά.

Η εκδοχή με λάστιχο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, επειδή η αντίσταση μειώνεται στο χαμηλότερο σημείο της κίνησης, όπου το σώμα είναι πιο αδύναμο, και αυξάνεται στο ανέβασμα, όπου οι μυς μπορούν να παράγουν περισσότερη δύναμη.

5. Κάθισμα με πιέσεις ώμων

Σετ: 1-2

1-2 Επαναλήψεις: 10-15

Πρόκειται για μια εξαιρετική πολυαρθρική άσκηση που ενεργοποιεί όλο το σώμα. Συνεχίζει να δουλεύει τα πόδια, ενώ παράλληλα προετοιμάζει το πάνω μέρος του σώματος για τις επόμενες ασκήσεις.

6. Καθιστή κωπηλατική με λάστιχο

Σετ: 1-2

1-2 Επαναλήψεις: 10-15

Η καθιστή κωπηλατική θεωρείται από τις πιο δυνατές ασκήσεις για την οπίσθια αλυσίδα του σώματος, δηλαδή την πλάτη. Ενεργοποιεί τους πλατείς ραχιαίους, τους οπίσθιους δελτοειδείς, τους ρομβοειδείς, τους δικεφάλους αλλά και τους τραπεζοειδείς μυς.

7. Ανοίγματα στήθους με λάστιχο

Σετ: 1-2

1-2 Επαναλήψεις: 10-15

Η άσκηση αυτή απομονώνει αποτελεσματικά τους θωρακικούς μυς, ενώ με τη χρήση λάστιχου συμμετέχουν ελαφρώς και οι μπροστινοί δελτοειδείς των ώμων.

8. Όρθιες πιέσεις στήθους με λάστιχο

Σετ: 1-2

1-2 Επαναλήψεις: 10-15

Μία ακόμα δυνατή άσκηση για το στήθος, η οποία παράλληλα ενεργοποιεί ώμους και τρικέφαλους.

9. Pulldown

Σετ: 1-2

1-2 Επαναλήψεις: 10-15

Το pulldown μοιάζει με την καθιστή κωπηλατική, όμως δουλεύει τους μυς από διαφορετική γωνία κίνησης. Αυτό βοηθά στη συνολική και πιο ολοκληρωμένη μυϊκή ανάπτυξη.

10. Όρθιες κάμψεις δικεφάλων με λάστιχο

Σετ: 1-2

1-2 Επαναλήψεις: 10-15

Η προπόνηση ολοκληρώνεται με μια κλασική άσκηση απομόνωσης για τους δικεφάλους. Η κίνηση αυτή ενεργοποιεί παράλληλα και τους μυς των αντιβραχίων.