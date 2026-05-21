Η 72χρονη γυμνάστρια Pilates Liz Hilliard εντυπωσιάζει όχι μόνο με τη φυσική της κατάσταση, αλλά και με τη φιλοσοφία ζωής που ακολουθεί εδώ και δεκαετίες. Με δυνατό, καλοδουλεμένο σώμα και αξιοσημείωτη ενέργεια, στην έβδομη δεκαετία της ζωής της, αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο…

Όπως λέει αισθάνεται «πιο fit απ’ ό,τι στα 40 της» και δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τους ρυθμούς της. «Στόχος μου είναι η μακροζωία και η χαρά της ζωής μέσα από την ενδυνάμωση, τη σωστή διατροφή και τις ουσιαστικές σχέσεις», τονίζει στο Fit and Well.

Η Hilliard είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Pilates με πολυετή εμπειρία στον χώρο της άσκησης. Το 2008 δημιούργησε τη δική της μέθοδο προπόνησης, τη Hilliard Studio Method (HSM), η οποία συνδυάζει Pilates και ασκήσεις ενδυνάμωσης για μια ολοκληρωμένη εκγύμναση ολόκληρου του σώματος.

Η προτεραιότητά της είναι η μυϊκή μάζα

Η Hilliard θεωρεί ότι ο βασικότερος στόχος της προπόνησης, ειδικά όσο μεγαλώνουμε, είναι η διατήρηση και αύξηση της μυϊκής μάζας. Η απώλεια μυών που σχετίζεται με την ηλικία μπορεί να μειώσει την ανεξαρτησία, να αυξήσει τον κίνδυνο πτώσεων και να επηρεάσει αρνητικά τη δύναμη και την κινητικότητα.

Η ίδια παραδίδει τέσσερα έως πέντε μαθήματα HSM την εβδομάδα στο στούντιό της, ενώ σχεδόν καθημερινά περπατά ή κάνει ποδήλατο. Την Κυριακή επιλέγει ξεκούραση.

«Η κίνηση μέσα στη μέρα είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική μου υγεία», λέει, εξηγώντας ότι στόχος της είναι να κάνει καθημερινά 7.000 έως 10.000 βήματα. Είναι επίσης πρωινός τύπος και προτιμά να γυμνάζεται γύρω στις 9 ή 9:30 το πρωί, ώστε να έχει ελεύθερο το υπόλοιπο της ημέρας.

Η καθημερινότητα της Liz Hilliard δείχνει ότι η δύναμη, η κινητικότητα και η καλή φυσική κατάσταση δεν έχουν ηλικία. Η συνέπεια, η τακτική κίνηση, η ενδυνάμωση και οι υγιείς κοινωνικές σχέσεις φαίνεται να αποτελούν τα βασικά συστατικά της μακροζωίας που πρεσβεύει.

Η εβδομαδιαία ρουτίνα προπόνησης της Liz Hilliard

Δευτέρα

1 ώρα πρωινό μάθημα HSM με έμφαση στην ενδυνάμωση όλου του σώματος

30-45 λεπτά περπάτημα το απόγευμα

Τρίτη

1 ώρα πρωινό μάθημα HSM – Εστίαση στο πάνω μέρος του σώματος με βαριά βάρη και στο κάτω μέρος με ελαφρύτερα βάρη

Τετάρτη

1 ώρα πρωινό μάθημα HSM – 35λεπτη προπόνηση express για όλο το σώμα στο στούντιο

30-45 λεπτά ποδήλατο ή περπάτημα μετά τη δουλειά

Πέμπτη

1 ώρα πρωινό μάθημα HSM – Εστίαση στο κάτω μέρος του σώματος με υψηλή αντίσταση

Παρασκευή

1 ώρα πρωινό μάθημα HSM – Ενδυνάμωση όλου του σώματος με βαριά αντίσταση

Σάββατο

1 ώρα Pilates reformer στο σπίτι για διατάσεις και αποκατάσταση

Απογευματινή βόλτα με ποδήλατο και γεύμα με φίλους

Κυριακή

Πλήρης ημέρα ξεκούρασης

Χαλαρό περπάτημα ή ποδήλατο και βόλτα για φαγητό ή κινηματογράφο

Οι δύο βασικές συμβουλές της για να παραμείνετε συνεπείς

Επιλέξτε μια μορφή άσκησης που σας ευχαριστεί

Η Hilliard πιστεύει ότι το σημαντικότερο στοιχείο για να διατηρήσει κάποιος κίνητρο είναι να βρει μια δραστηριότητα που απολαμβάνει πραγματικά. Όπως λέει, η ιδανική προπόνηση πρέπει να είναι ευχάριστη, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά απαιτητική ώστε να υπάρχει εξέλιξη.

Γυμναστείτε με φίλους

Η ίδια τονίζει ότι η προπόνηση με παρέα βοηθά τόσο στη συνέπεια όσο και στη διατήρηση του κινήτρου. Πολλοί από τους ασκούμενους στο στούντιό της έχουν δημιουργήσει φιλίες και προγραμματίζουν μαζί τα μαθήματά τους.