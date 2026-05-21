Αρκετά είναι τα ερωτήματα για τις συνθήκες δολοφονίας του 48χρονου τρόφιμου του ΨΝΑ στο Δαφνί από έναν 57χρονο που μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ήδη η διοίκηση του ψυχιατρικού νοσοκομείου διέταξε ΕΔΕ, ενώ υπό διερεύνηση είναι η πληροφορία ότι είχε δοθεί εντολή ο 57χρονος να είναι δεμένος με ιμάντες καθώς είναι άτομο επικίνδυνο τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους άλλους τρόφιμους του ΨΝΑ.

Δράστης και θύμα είχαν εγκλειστεί στις 15 Μαΐου στο ΨΝΑ και είχαν τοποθετηθεί στο ίδιο δωμάτιο, με τη συμβίωση μεταξύ τους να είναι προβληματική.

Κατά πληροφορίες, αυτός ήταν και ο λόγος που ξέσπασε ο καυγάς περί τις 03:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης, με αποτέλεσμα τον στραγγαλισμό με γυμνά χέρια του 48χρονου.

Η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, σε τηλεοπτικές της δηλώσεις σήμερα έκανε λόγο για ιδιαίτερους ασθενείς και εξήγησε: «Ήταν και οι δύο στο ίδιο δωμάτιο, είχαν την ίδια πάθηση, έπαιρναν τη θεραπεία τους. Οι ασθενείς αυτοί είναι ιδιαίτεροι και θα διευκρινίσω το εξής: Δεν μπορούν να είναι δεμένοι 24 ώρες. Υπάρχουν και ώρες που πρέπει να μην είναι δεμένοι και νομίζω ότι είναι κατανοητό σε όλους».

Ως προς το φριχτό περιστατικό σχολίασε: «Δεν το είδαν οι νοσηλευτές την ώρα που έγινε, αλλά άκουσαν τον θόρυβο, μπήκαν αμέσως μέσα. Αυτός είχε απομακρυνθεί και βρήκαν τον άλλον πεσμένο κάτω. Ο ίδιος ομολόγησε ότι το έκανε. Μετά ξεκίνησαν όλες οι διαδικασίες. Οι νοσηλευτές ήταν ακριβώς απέναντί τους επειδή αυτά τα σοβαρά περιστατικά τα βάζουν κοντά στους νοσηλευτές για να μπορούν να τους ελέγχουν. Δεν μπορείς όμως ανά δευτερόλεπτο να είσαι από πάνω τους. Ούτε μπορεί στα νοσοκομεία αυτά να έχει ο καθένας το δωμάτιό του γιατί είναι πολλά τα περιστατικά».

Για το θανατηφόρο περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία από το ΤΔΕΕ Χαϊδαρίου, ενώ η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, έκανε λόγο για προβλήματα υποστελέχωσης.