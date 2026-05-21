Μία ακόμη κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινάει σήμερα και φέρνει μαζί της εφτά νέες ταινίες και μία επανέκδοση. Φέρνει, όμως, και το σύμπαν του Star Wars, σε σκηνοθεσία Τζον Φαβρό, μια επιστροφή που όλοι περιμένουν.

Στις πρεμιέρες ξεχωρίζει και η Αρκουδότρυπα, της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου που απέσπασε το βραβείο Europa Cinemas Label στο τμήμα Venice Days του Φεστιβάλ της Βενετίας.

Αρκουδότρυπα

Σκηνοθεσία: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος

Σενάριο: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος

Μουσική: Τζον Τουρνάς

Πρωταγωνιστούν: Χαρά Κυριαζή, Πάμελα Οικονομάκη, Σώζος Χρίστου, Βάσω Γκούγκαρα, Σοφία Λινοσπόρη, Λευτέρης Τσάτσης

Διάρκεια: 121 λεπτά

Ελλάδα, 2026

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Η Αργυρώ και η Αννέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Μια κρυφή σπηλιά, μια τσουκνιδόπιτα, ένα καγκουρόπαρτο στο δάσος και μια απροσδόκητη προδοσία, αλλάζουν για πάντα τη σχέση τους.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Σκηνοθεσία: Τζον Φαβρό

Σενάριο: Τζον Φαβρό, Ντέιβ Φιλόνι, Νόα Κλούρ

Μουσική: Λούντβιχ Γιόρανσον

Πρωταγωνιστούν: Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Μάρτιν Σκορτσέζε, Τζέρεμι Αλλαν Γουάιτ

Διάρκεια: 132 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Μπορεί η Αυτοκρατορία να έχει καταρρεύσει, όμως οι πολέμαρχοί της παραμένουν διασκορπισμένοι σε όλο τον γαλαξία. Εντωμεταξύ, η νεοσύστατη New Republic παλεύει να προστατεύσει όσα κερδήθηκαν με την Επανάσταση και επιστρατεύει τον θρυλικό κυνηγό επικηρυγμένων Din Djarin (Pedro Pascal) με τον νεαρό μαθητευόμενό του, Grogu.

Ο Επιβάτης

Σκηνοθεσία: Αντρέ Όβρενταλ

Σενάριο: Τ.Γ. Μπέργκες, Ζάκαρι Ντόνοχιου

Μουσική: Κρίστοφερ Γιανγκ

Πρωταγωνιστούν: Τζέικομπ Σκίπιο, Λου Λόμπελ, Μελίσα Λίο, Τζόζεφ Λόπεζ,

Διάρκεια: 94 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Στη διάρκεια του ταξιδιού τους, ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα αντιλαμβάνονται ότι δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μία δαιμονική οντότητα, ο Επιβάτης, μετατρέπει τη νομαδική ζωή τους σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν.

Η Έμπιστη

Σκηνοθεσία: Γκιγιόμ Τζοβανέτι, Τσαγλά Ζεντζιρτζί

Σενάριο: Γκιγιόμ Τζοβανέτι, Τσαγλά Ζεντζιρτζί

Μουσική: Λοΐκ Κολινιόν, Φρανσουά Ντιμόν, Νικολά Τραν Τρονγκ

Πρωταγωνιστούν: Σααντέτ Ακσόι, Ερκάν Κολτσάκ Κιοστέντιλ, Μουχαμέτ Ουζουνέρ, Νιλγκιούν Τουρκσεβέρ, Οσμάν Αλκάς, Ελίτ Αντάτς Τσαμ

Διάρκεια: 76 λεπτά

Γλώσσα: Τουρκικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Γαλλια, Τουρκία, 2025

Διανομή: Weirdwave

Η υπόθεση

Άγκυρα, 1999. Μια 40χρονη τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή προσπαθεί να σώσει έναν έφηβο πελάτη της, παγιδευμένο στα χαλάσματα, μετά από τον μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να ξέρει ότι θα μπλεχτεί σε πολιτικά ζητήματα πέρα από τον έλεγχό της.

Ο Ψαρομουρμούρας

Σκηνοθεσία: Ρικάρντ Κούσο

Σενάριο: Ελίζ Αλεν, Ελί Σουφανί, Ντόμινικ Μόρις

Πρωταγωνιστούν: Νικ Όφερμαν, Νίνα Ογιάμα, Μιράντα Ότο, Έιμι Σεντάρις, Τζόρντιν Σπάρκς, Ρέμι Χι, Μαρκ Κόουλς Σμιθ, Ναζίμ Χουσεΐν, Μελ Μπάτλ

Διάρκεια: 92 λεπτά

Αυστραλία, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Ο κύριος Ιχθύς, ένας ευέξαπτος ερημίτης, και η Πιπ, ένας υπερκινητικός θαλάσσιος δράκος, ετοιμάζονται να ξεκινήσουν μια τρομακτική υποβρύχια αποστολή για να σώσουν την πόλη τους: θα αναζητήσουν ένα μυθικό ψάρι που είναι ικανό να πραγματοποιήσει αυτή την μεγάλη ευχή τους.

Τελειωμένος

Σκηνοθεσία: Καλ ΜακΜο

Σενάριο: Χάντερ Αντριους, Εοϊν Ντόραν

Μουσική: Φόρεστ Σουόρντς

Πρωταγωνιστούν: Ντέιβιντ Τζόνσον, Τομ Μπλάιθ, Κόριν Σίλβα, Αλεξ Χάσελ, Νιλ Λίνποου, Πολ Χίλτον, Λέιτον Μπλέικ

Διάρκεια: 90 λεπτά

Μ. Βρετανία, 2025

Διανομή: NEO Films

Η υπόθεση

Ο Τέιλορ θεωρείται «τελειωμένος» από την κοινωνία, την οικογένειά του και ακόμη και μέσα στη φυλακή. Σε έναν κόσμο γεμάτο συμμορίες και βία, μέχρι τώρα έχει καταφέρει να μείνει μακριά από μπελάδες. Ωστόσο, με την άφιξη ενός νέου συγκρατούμενου, η ευκαιρία του για πρόωρη αποφυλάκιση και μια νέα αρχή τίθεται σε κίνδυνο.

Η Ομηρία

Σκηνοθεσία: Γκας Βαν Σαντ

Σενάριο: Όστιν Κολοντνι

Μουσική: Ντάνι Ελφμαν

Πρωταγωνιστούν: Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Ντέικρ Μοντγκόμερι, Κάρι Ελγουες, Μάιαλα, Κόλμαν Ντομίνγκο, Αλ Πατσίνο

Διάρκεια: 105 λεπτά

ΗΠΑ, 2025

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Το πρωί της 8ης Φεβρουαρίου 1977, ο Αντονι Τζ. «Τόνι» Κιρίτσις, 44 ετών, μπήκε στο γραφείο του Ρίτσαρντ Ο. Χολ, προέδρου της εταιρείας Meridian Mortgage Company, και τον πήρε όμηρο με μια κομμένη καραμπίνα 12 gauge που ήταν συνδεδεμένη με ένα σύρμα τύπου «dead man’s wire» από τη σκανδάλη προς το κεφάλι του Χολ.

Η Κυρία από τη Σαγκάη

Σκηνοθεσία: Όρσον Γουέλς

Σενάριο: Όρσον Γουέλς, Γουίλιαμ Καστλ, Φλέτσερ Μαρκλ, Τσαρλς Λέντερερ

Μουσική: Χάινζ Ρόμχελντ, Μόρις Στόλοφ

Πρωταγωνιστούν: Ρίτα Χέιγουορθ, Όρσον Γουέλς, Έβερετ Σλόουν, Γκλεν Αντερς, Τεντ ντε Κόρσια, Έρσκιν Σάνφορντ, Γκας Σίλινγκ, Χάρι Σάνον, Έβελιν Ελις, Φίλιπ Βαν Ζαντ

Διάρκεια: 87 λεπτά

ΗΠΑ, 1947

Διανομή: Athenee Art Cinema

Η υπόθεση

Eνας Ιρλανδός ναυτικός, ο Μάικλ Ο’Χάρα, βρίσκεται απροσδόκητα μπλεγμένος σε μια υπόθεση που ξεκινά σαν μια τυχαία γνωριμία στο Σέντραλ Παρκ και γρήγορα τον οδηγεί σε έναν κόσμο γεμάτο ίντριγκα, πλούτο και κρυφά κίνητρα.