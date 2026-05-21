Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα κάνει «ό,τι θέλω εγώ» όσον αφορά το Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου κάνουν λόγο για σύγκρουση ανάμεσα στους δύο ηγέτες για τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι είπε στον Νετανιάχου σχετικά με το Ιράν και την αναβολή πιθανών επιθέσεων, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι εντάξει, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ».

«Είναι ένας πολύ-πολύ καλός άνθρωπος. Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ να κάνει. Και είναι υπέροχος τύπος», συνέχισε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι «δεν βιάζεται» να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. «Ξέρετε, όλοι λένε: “Ω, οι ενδιάμεσες εκλογές, βιάζομαι”. Εγώ δεν βιάζομαι», είπε ο Τραμπ. «Απλά – ιδανικά θα ήθελα να δω λίγους νεκρούς αντί για πολλούς. Μπορούμε να το κάνουμε και με τους δύο τρόπους, αλλά θα ήθελα να δω λίγους νεκρούς».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιστοτόπου Axios και της εφημερίδας Wall Street Journal χθες Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν τεταμένη συνδιάλεξη προχθές Τρίτη όσον αφορά το Ιράν.

Διαφώνησαν κυρίως για αναθεωρημένη πρόταση όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου, κατά τα δημοσιεύματα των δύο ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν πηγές τους χωρίς να τις κατονομάσουν.

Σύμφωνα με το κείμενο του Axios, πηγή σημείωσε πως ο κ. Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση.

Το Πακιστάν και το Κατάρ, μαζί με άλλους μεσολαβητές, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Αίγυπτο, φέρονται να επεξεργάστηκαν και να παρουσίασαν στα μέρη αναθεωρημένη πρόταση για να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Ο Τραμπ φέρεται εξάλλου να είπε πως ο Νετανιάχου «θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει».

Ωστόσο ο κ. Νετανιάχου καταφέρθηκε εναντίον της δυνητικής συμφωνίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Κινούμενος στο εκκρεμές μεταξύ απειλών και διαβεβαιώσεων πως καταγράφεται «πρόοδος» στη διαπραγματευτική διαδικασία, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε πως έδωσε διαταγή να ανασταλεί η επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, που κατ’ αυτόν προγραμματιζόταν προχθές Τρίτη, ώστε να δώσει χρόνο στη διπλωματία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου από την πλευρά του αντιμετωπίζει με δυσπιστία την προοπτική συμφωνίας και αξίωσε να ξαναρχίσει ο πόλεμος που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου προκειμένου να αποδυναμωθεί περαιτέρω το Ιράν, κατά τα δημοσιεύματα.

Το Ιράν «εξετάζει» νέα πρόταση των ΗΠΑ

Εντωμεταξύ, η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη το βράδυ πως έλαβε και «εξετάζει» την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω Πακιστάν, η κυβέρνηση του οποίου έχει αναλάβει, μαζί με άλλες, μεσολαβητικό ρόλο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται «στο όριο» – της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύρραξης.

«Λάβαμε τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε αυτή τη στιγμή», είπε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη «μεγάλη δυσπιστία» της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον.

Επανέλαβε αξιώσεις τις Ισλαμικής Δημοκρατίας, ιδίως την «αποδέσμευση ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει» στο εξωτερικό και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.

Οι δηλώσεις αυτές καταγράφτηκαν μετά τη δεύτερη επίσκεψη μέσα σε μερικές ημέρες στην Τεχεράνη του πακιστανού υπουργού Εσωτερικών, Μόχσεν Νάκβι.