Οι εξοργισμένοι γονείς μωρών που κακοποιήθηκαν από εργαζόμενη σε βρεφονηπιακό σταθμό επέκριναν έντονα την απόφαση να απελαθεί πίσω στην Πολωνία, αφού εξέτισε μόλις το 15% της οκταετούς ποινής της.

Η 23χρονη Ροξάνα Λέτσκα πραγματοποίησε μια εκστρατεία «σαδιστικής κακοποίησης», κατά την οποία γρονθοκόπησε, κλώτσησε και χτύπησε 21 μωρά, ηλικίας ακόμη και δέκα μηνών, σε δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς του Λονδίνου.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, παραδέχθηκε την ενοχή της σε επτά κατηγορίες για σκληρότητα σε βάρος παιδιών, αρνούμενη άλλες 17 κατηγορίες, όμως οι ένορκοι την έκριναν ένοχη για 14 κατηγορίες κατά τη διάρκεια των έξι μηνών που εργαζόταν στο Μοντεσσόρι του Τούικενχαμ Γκριν.

Οι γονείς ζητούν τέλος στην πρόωρη αποφυλάκιση κακοποιητών παιδιών

Η Ροξάνα Λέτσκα καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκιση τον Σεπτέμβριο του 2025, πριν απελαθεί τον Φεβρουάριο, έχοντας εκτίσει μόλις 14 μήνες πίσω από τα κάγκελα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου προσωρινής κράτησης, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου πρόωρης απομάκρυνσης. Ωστόσο, ενδέχεται να μην αντιμετωπίσει καμία περαιτέρω συνέπεια στη γενέτειρά της, την Πολωνία, αν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι της έχει επιβληθεί «ισόβια απαγόρευση επιστροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Οι γονείς των θυμάτων της Ροξάνα Λέτσκα χαρακτήρισαν τώρα την απέλασή της «πραγματικά δύσκολο να το αποδεχθεί κανείς» και ζητούν οι κακοποιητές παιδιών να μην έχουν δικαίωμα πρόωρης αποφυλάκισης. Η κυβέρνηση των Εργατικών εισήγαγε το συγκεκριμένο μέτρο το 2024, αφού οι φυλακές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν υπερπληρωθεί σε σοβαρό βαθμό.

Γονείς σε απόγνωση: «Η ποινή δεν εκτίθηκε ποτέ» μετά την απέλαση της Ροξάνα Λέτσκα

Ο πατέρας ενός αγοριού που κακοποιήθηκε σωματικά από την εργαζόμενη στον βρεφονηπιακό σταθμό δήλωσε στο BBC: «Νιώσαμε ότι υπονομεύτηκε όλος ο χρόνος και το συναίσθημα που είχαμε επενδύσει στη δίκη. Η προετοιμασία των καταθέσεών μας ως μαρτύρων και των δηλώσεων για τον αντίκτυπο στα θύματα, το τραύμα ολόκληρης της έρευνας και της δίκης, η καταδίκη μάς έδωσε μια αίσθηση κλεισίματος, ότι θα μπορούσαμε όλοι να προχωρήσουμε. Όμως, το γεγονός ότι αυτή η ποινή δεν εκτίθηκε, μας άφησε ένα κάπως κενό συναίσθημα». Ο ίδιος γονέας κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι επικεντρώνεται «υπερβολικά στην εξοικονόμηση κόστους, αντί να τηρεί τις αρχές του συστήματος».

Μία μητέρα, ο γιος της οποίας έφερε έντονους μώλωπες από τη Ροξάνα Λέτσκα, είπε ότι έμεινε «εντελώς άναυδη» όταν έμαθε για την απέλαση της καταδικασμένης, αποκαλύπτοντας ότι το παιδί της εξακολουθεί να είναι τραυματισμένο. Οι γονείς των θυμάτων της Ροξάνα Λέτσκα ενημερώθηκαν λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από την απέλασή της, μια απόφαση που η βουλευτής του Τούικενχαμ, Μουνίρα Γουίλσον, χαρακτήρισε «εξωφρενική».

Το αν η Ροξάνα Λέτσκα θα αντιμετωπίσει περαιτέρω συνέπειες στην Πολωνία θα καθοριστεί από τις αρχές της χώρας. Κατά τη διάρκεια της δίκης της, η 23χρονη προσπάθησε να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της, ισχυριζόμενη ότι στερούνταν ύπνου επειδή κάπνιζε κάνναβη όλο το βράδυ με τον σύντροφό της. Είπε στο δικαστήριο: «Δεν μπορώ να θυμηθώ τα πράγματα που έκανα, επειδή κάπνιζα κάνναβη και αυτό επηρέαζε τη μνήμη μου». Διαπιστώθηκε ότι η Ροξάνα Λέτσκα κακοποίησε βρέφη και σε δεύτερο βρεφονηπιακό σταθμό, όμως οι πράξεις της αποκαλύφθηκαν μόνο όταν την έστειλαν σπίτι επειδή τσιμπούσε πολλά παιδιά.

Συντετριμμένοι γονείς άρχισαν να αναφέρουν ανεξήγητους τραυματισμούς στα παιδιά τους τον Μάρτιο του 2024. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του βρεφονηπιακού σταθμού στο Τούικενχαμ δεν ανακάλυψαν ότι υπαίτια ήταν η Ροξάνα Λέτσκα και εκείνη συνέχισε να φροντίζει νήπια κάτω των δύο ετών μέχρι τη σύλληψή της, στις 28 Ιουνίου 2024. Υλικό από κάμερες ασφαλείας που προβλήθηκε στο δικαστήριο έδειξε τη Ροξάνα Λέτσκα να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο σε δωμάτιο όπου κοιμούνταν μωρά, ενώ ήταν παρόν τουλάχιστον ένα παιδί. Στο μεταξύ, σοκαριστικό βίντεο από αστυνομική ανάκριση έδειξε πώς η γυναίκα φαινόταν βαριεστημένη και δεν έδειχνε κανένα συναίσθημα, καθώς αποκαλυπτόταν η σοβαρότητα των εγκλημάτων της.

Σε ένα απόσπασμα, η Ροξάνα Λέτσκα φαίνεται να παίζει με τα μαλλιά της, ενώ ρωτήθηκε για ένα μωρό «πάνω σε ένα στρώμα, που φαίνεται να κλαίει». Όταν η Λέτσκα δεν απάντησε, μια γυναίκα αστυνομικός σταμάτησε και είπε: «Συγγνώμη, σας κουράζω;». Πρόσθετο υλικό έδειξε την Πολωνή να απαντά επανειλημμένα «ουδέν σχόλιο» σε κάθε ερώτηση της αστυνομίας.

Η βίαιη εργαζόμενη στον βρεφονηπιακό σταθμό έδειξε επίσης ελάχιστο έως κανένα συναίσθημα όταν της παρουσιάστηκαν φωτογραφίες με τους τραυματισμούς που είχε προκαλέσει στα παιδιά που είχε υπό τη φροντίδα της. Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχαν ζητήματα σχετικά με την προστασία των παιδιών όταν η Ροξάνα Λέτσκα προσλήφθηκε.

Γονείς των θυμάτων είχαν μιλήσει στο παρελθόν για την «αβάσταχτη ενοχή» που ένιωθαν επειδή έστελναν τα βρέφη τους στον βρεφονηπιακό σταθμό Ρίβερσαϊντ στο Τούικενχαμ, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο. Ένας πατέρας είπε ότι η σύζυγός του πίστευε πως η Ροξάνα Λέτσκα ήταν ικανή να σκοτώσει ένα παιδί, μια δήλωση που φάνηκε να λυγίζει την κατηγορούμενη, η οποία μέχρι τότε έδειχνε ανέκφραστη. «Ως άνθρωπος που εργάζεται στον τομέα της προστασίας των παιδιών, θεωρώ απολύτως εγκληματικό το γεγονός ότι η Ροξάνα ξέφυγε από τον έλεγχο και της επιτράπηκε να εργαστεί με παιδιά. Η σύζυγός μου πιστεύει ότι, αν δεν είχε συλληφθεί, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και να είχε σκοτώσει κάποιο παιδί, ρίχνοντας μωρά μέσα στις κούνιες με το κεφάλι ή κλωτσώντας τα», είπε ένας πατέρας.

Η δικαστής ζητούσε ισόβια απαγόρευση εργασίας με παιδιά

Κατά την επιβολή της ποινής, η δικαστής Σάρα Πλάσκες KC είπε στη Ροξάνα Λέτσκα τον Σεπτέμβριο ότι θα έπρεπε να της απαγορευτεί για πάντα να εργάζεται με παιδιά ή ευάλωτα άτομα. Η δικαστής είπε: «Διαπράξατε πολλαπλές πράξεις αναίτιας βίας. Τα τσιμπήσατε, τα χαστουκίσατε, τα γρονθοκοπήσατε, τα χτυπήσατε και τα κλωτσήσατε. Τραβήξατε τα αυτιά τους, τα μαλλιά τους και τα δάχτυλα των ποδιών τους. Ρίξατε παιδιά με το κεφάλι μέσα σε κούνιες. Προκαλέσατε μώλωπες και επίμονα κόκκινα σημάδια. Όταν διαπράττατε αυτές τις πράξεις σκληρότητας, κοιτούσατε τα άλλα μέλη του προσωπικού για να βεβαιωθείτε ότι δεν σας παρακολουθούσαν. Συχνά, το παιδί καθόταν ήσυχα και χαρούμενα, ασχολούμενο με τον εαυτό του, πριν εσείς του προκαλέσετε σκόπιμα πόνο, κάνοντάς το να κλάψει, να τεντωθεί, να προσπαθήσει να απομακρυνθεί ή να συστραφεί από την αγωνία. Ξανά και ξανά παρακολουθούσατε ήρεμα τον πόνο και την ταλαιπωρία που είχατε προκαλέσει. Η εγκληματική σας συμπεριφορά μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί σαδιστική».