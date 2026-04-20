Δασκάλα σε χριστιανικό σχολείο στη Φλόριντα φέρεται να καταγράφηκε από κάμερα να χτυπά με δύναμη έναν μαθητή με ειδικές ανάγκες στο πάτωμα και να τον κακοποιεί επανειλημμένα μέσα στην τάξη της, σύμφωνα με τις αρχές και δημοσιεύμα της New York Post.

Η 29χρονη Νίκολ Μαρί Ροντρίγκεζ, από το Μιραμάρ, συνελήφθη την Πέμπτη σε σχέση με πολλαπλά περιστατικά φερόμενης κακοποίησης που καταγράφηκαν σε κάμερες επιτήρησης στο σχολείο «Peace Christian Academy» στο Χιάλια στις 4 Μαρτίου, σύμφωνα με το Local 10.

Το 8χρονο θύμα της φερόμενης κακοποίησης έχει διαγνωστεί με αυτισμό και ΔΕΠΥ και δεν είναι γνωστό να παρουσιάζει βίαιη συμπεριφορά. Η Ροντρίγκεζ ήταν δασκάλα του από τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με έκθεση σύλληψης που επικαλείται το μέσο. Βίντεο κατέγραψε μια αλληλεπίδραση μεταξύ της Ροντρίγκεζ και του αγοριού λίγο πριν τις 11 π.μ., όπου η δασκάλα «φαίνεται να βοηθά σωματικά το θύμα πιάνοντάς το από το αριστερό χέρι» και στη συνέχεια έπιασε «το δεξί χέρι και την περιοχή του δικεφάλου, περιστρέφοντας το θύμα με επιθετικό τρόπο», αναφέρει η έκθεση.

Florida Christian school teacher accused of 'forcefully' slamming special needs student's head into floor https://t.co/Dxl8yUWKQ7 pic.twitter.com/nRMFyVhWT4 — New York Post (@nypost) April 20, 2026

Αργότερα την ίδια ημέρα, η Ροντρίγκεζ φέρεται να καταγράφηκε να ακινητοποιεί ξαφνικά το αγόρι ενώ εκείνο καθόταν ήρεμα στο πάτωμα και να τραβά τα χέρια του πίσω από την πλάτη του, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Το μικρό αγόρι «παρατηρήθηκε να παλεύει με την τεχνική ακινητοποίησης, δείχνοντας να υποφέρει», ενώ ένας άλλος μαθητής στην τάξη κάλυπτε τα μάτια και τα αυτιά του από την αγωνία, μετέδωσε το τοπικό κανάλι.

Στη συνέχεια, η Ροντρίγκεζ φέρεται να «χτύπησε με δύναμη το πάνω μέρος του σώματος και το κεφάλι του θύματος στο πάτωμα της τάξης» και να συνέχισε να το κρατά ακινητοποιημένο, πιέζοντας τα χέρια και το πάνω μέρος του σώματός του, σύμφωνα με την έκθεση σύλληψης.

Το τρομοκρατημένο αγόρι προσπάθησε να διαφύγει, ενώ η Ροντρίγκεζ φέρεται να συνέχισε να πιέζει το κεφάλι του στη γωνία της τάξης, να κάθεται πάνω στον κορμό του και να το σπρώχνει πάνω σε ένα τραπέζι καθώς προσπαθούσε να σηκωθεί μετά τη συμπλοκή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η δασκάλα φέρεται να μην αναζήτησε ιατρική φροντίδα για το αγόρι μετά το περιστατικό, και η μητέρα του διαπίστωσε αργότερα ότι είχε τραυματιστεί, συμπεριλαμβανομένου «ενός μικρού τραύματος διάτρησης» στον δικέφαλο, μώλωπες και γρατζουνιές στο στήθος και στο χέρι, σύμφωνα με το μέσο.

Εσωτερική αναφορά του σχολείου χαρακτήρισε το περιστατικό ως «υποστηρικτική αποκλιμάκωση» με στόχο την αποτροπή βλάβης, αναφέροντας ότι η Ροντρίγκεζ τοποθέτησε τα χέρια της στα πλευρά του παιδιού για να του προσφέρει σωματική υποστήριξη, ωστόσο οι ερευνητές δήλωσαν ότι το υλικό από τις κάμερες αναιρεί αυτούς τους ισχυρισμούς. Το παιδί «είναι σε θέση να κατανοεί απλές οδηγίες, αλλά δυσκολεύεται να εκφράσει κάτι πέρα από ένα απλό αίτημα», προσθέτει η έκθεση σύλληψης.

Η Ροντρίγκεζ κατηγορήθηκε για μία περίπτωση κακοποίησης ανηλίκου χωρίς πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και κρατήθηκε στο σωφρονιστικό κέντρο «Turner Guilford Knight», ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 5.000 δολαρίων.

«Πρόκειται για ένα παιδί που είχε έντονη συμπεριφορά, και εκείνη βρισκόταν στη διαδικασία ακινητοποίησής του», δήλωσε στο δικαστήριο ο δικηγόρος της, Κρίστοφερ Πρατσίτο.