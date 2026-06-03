Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της φτώχειας στη Γερμανία, με νέα έκθεση να καταγράφει ιστορικό υψηλό στον αριθμό των πολιτών που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Paritätische Wohlfahrtsverband (Σύνδεσμος Πρόνοιας Ισότητας) που επικαλείται η Deutsche Welle, περίπου 13,3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας, αριθμός που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για τη χώρα.

Νέο ιστορικό υψηλό στο ποσοστό φτώχειας

Η έκθεση δείχνει ότι το ποσοστό των πολιτών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας αυξήθηκε από 15,5% σε 16,1% μέσα σε έναν χρόνο, καταγράφοντας τη δεύτερη συνεχόμενη ετήσια άνοδο.

Όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της έρευνας, πρόκειται για μια εξέλιξη που προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης βλέπει ολοένα και περισσότερους πολίτες να αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Γιοάκιμ Ροκ, έκανε λόγο για «κατάσταση κρίσης», προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενες περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα θα μπορούσαν να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Ποιοι θεωρούνται φτωχοί στη Γερμανία

Με βάση τα ευρωπαϊκά κριτήρια, ένα άτομο θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας όταν το εισόδημά του είναι χαμηλότερο από το 60% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος.

Στη Γερμανία αυτό μεταφράζεται σε:

1.446 ευρώ καθαρά τον μήνα για έναν άγαμο πολίτη

3.036 ευρώ για νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών

Η αύξηση του κόστους ζωής, των ενοικίων και των ενεργειακών δαπανών πιέζει ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά, ακόμη και σε περιοχές με ισχυρή οικονομική δραστηριότητα.

Η έκθεση αναδεικνύει έντονες περιφερειακές διαφοροποιήσεις, αποδεικνύοντας ότι η φτώχεια δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στη χώρα. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται:

Στη Βαυαρία (12,6%)

Στη Βάδη-Βυρτεμβέργη (13,2%)

Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας εμφανίζονται:

Στη Βρέμη (27,5%)

Στη Σαξονία-Άνχαλτ (21,3%)

Στο Αμβούργο (18,9%)

Στο Βερολίνο (18,7%)

Παράλληλα, αρκετές περιοχές τόσο της δυτικής όσο και της ανατολικής Γερμανίας παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά οικονομικής δυσχέρειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τέσσερις στους πέντε ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας δεν συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, το 70% των πολιτών που πλήττονται από τη φτώχεια διαθέτει γερμανική υπηκοότητα, ενώ το υπόλοιπο 30% αφορά αλλοδαπούς κατοίκους.

Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στην καθημερινότητα εκατομμυρίων νοικοκυριών. Η έκθεση αναφέρει ότι το 6,9% του πληθυσμού δεν διέθετε το προηγούμενο έτος επαρκείς πόρους για να καλύψει βασικές ανάγκες, όπως λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανση ή ακόμη και την αντικατάσταση βασικών οικιακών συσκευών.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η φτώχεια στη Γερμανία αυξάνεται κυρίως εκεί όπου συνυπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η χαμηλή εκπαίδευση, οι περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες και η μειωμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.