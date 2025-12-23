Η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει κατά 27% τον κατώτατο μισθό από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εργασίας Βεντάτ Ισικχάν. Ως εκ τούτου, ο κατώτατος μισθός θα ανέρχεται σε 28.075 τουρκικές λίρες, δηλαδή 556 ευρώ.

«Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την αγοραστική δύναμη των πολιτών μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους. Δεν είμαστε λαϊκιστές. Ουδέποτε λάβαμε σοβαρά υπόψη τις λαϊκιστικές προσεγγίσεις της αντιπολίτευσης», δήλωσε ο Ισιχάν.

Έντονη ήταν η αντίδραση του Εργκιούν Αταλάι, προέδρου της Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) – της κύριας συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας στην Τουρκία – για το ποσό που ανακοινώθηκε. «Δεν καλύπτει τα αιτήματά μας, είναι απαράδεκτο», τόνισε.

Το 2024, σχεδόν 11,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Τουρκία αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Η εξέλιξη του κατώτατου μισθού τα τελευταία 6 χρόνια

2020: Μεικτός 2.943,00 λίρες – Καθαρός 2.324,70 λίρες | +15,0% αύξηση

2021: Μεικτός 3.577,50 λίρες – Καθαρός 2.825,90 λίρες | +21,6% αύξηση

2022 (Ιαν.): Μεικτός 5.004,00 λίρες – Καθαρός 4.253,40 λίρες | +50,5% αύξηση

2022 (Ιούλ.): Μεικτός 6.471,00 λίρες – Καθαρός 5.500,35 λίρες | +29,4% αύξηση

2023 (Ιαν.): Μεικτός 10.008,00 λίρες – Καθαρός 8.506,80 λίρες | +54,6% αύξηση

2023 (Ιούλ.): Μεικτός 13.414,50 λίρες – Καθαρός 11.402,32 λίρες | +33,9% αύξηση

2024: Μεικτός 20.002,50 λίρες – Καθαρός 17.002,12 λίρες | +49,1% αύξηση

2025: Μεικτός 26.005,50 λίρες – Καθαρός 22.104,67 λίρες | +30,0% αύξηση

Το απίστευτο είναι το γεγονός πως ο νέος κατώτατος μισθός διαμορφώνεται κάτω από το όριο πείνας μιας τετραμελούς οικογένειας της Τουρκίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Türk-İş τον Νοέμβριο.

Το όριο πείνας στην Τουρκία, σύμφωνα με την έρευνα του Συνασπισμού Συνδικάτων TÜRK-İŞ για τον Νοέμβριο 2025, διαμορφώνεται στις 29.828 λίρες και αφορά μία οικογένεια δύο γονέων και δύο παιδιών.

Το όριο φτώχειας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις βασικές ανάγκες (στέγαση, υγεία, μεταφορά, εκπαίδευση κ.λπ.), ανέρχεται στις 97.159 λίρες και αφορά επίσης δύο γονείς και δύο παιδιά.