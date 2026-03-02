Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, καλείται να φέρει εις πέρας μια εξαιρετικά κρίσιμη αποστολή την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση των δύο ηγετών επισκιάζεται πλέον από την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ που ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο και οδήγησε στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ο Μερτς θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα συναντήσει τον Τραμπ μετά την έναρξη της επιχείρησης, η οποία έχει προκαλέσει τον αποκλεισμό μιας εκ των σημαντικότερων θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, βυθίζοντας παράλληλα τις διεθνείς αερομεταφορές στο χάος.

Η στάση του Βερολίνου

Την Κυριακή, ο Μερτς —ο οποίος επέστρεψε την περασμένη εβδομάδα από την Κίνα— απέφυγε να ασκήσει κριτική, χωρίς ωστόσο να φτάσει στο σημείο να προσυπογράψει πλήρως μια επιχείρηση που, κατά τους επικριτές του Τραμπ, διεξήχθη χωρίς επαρκείς εξηγήσεις και το απαραίτητο νομικό έρεισμα στο διεθνές δίκαιο.

«Αναγνωρίζουμε το δίλημμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι επανειλημμένες προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών δεν απέτρεψαν το Ιράν από το να επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων ή να καταπιέζει τον λαό του. «Επομένως, δεν πρόκειται να κάνουμε μαθήματα στους εταίρους μας για τα στρατιωτικά τους πλήγματα κατά του Ιράν. Παρά τις όποιες αμφιβολίες, μοιραζόμαστε πολλούς από τους στόχους τους».

Κοινό μέτωπο με Μακρόν και Στάρμερ

Την Κυριακή, ο Φρίντριχ Μερτς συντάχθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, δηλώνοντας την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες «για την προάσπιση των συμφερόντων μας και των συμφερόντων των συμμάχων μας στην περιοχή».

Η Ευρώπη στο περιθώριο;

Ενώ η επίσκεψη αναμενόταν να επικεντρωθεί στην αναδιαμόρφωση των διατλαντικών σχέσεων μετά τις σκληρές επικρίσεις της κυβέρνησης Τραμπ προς την Ευρώπη για θέματα αμυντικών δαπανών, εμπορίου και μετανάστευσης, ο πόλεμος ανέδειξε και πάλι, σύμφωνα με το Reurers, τον βαθμό στον οποίο η Ευρώπη έχει περιθωριοποιηθεί από την Ουάσινγκτον σε στρατηγικές επιχειρήσεις που επηρεάζουν άμεσα τη δική της ασφάλεια και ευημερία.