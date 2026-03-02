Σκηνές έντασης και πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου στο Εδιμβούργο στην περιοχή Κάλντερ, όταν άνδρας μαχαίρωσε δύο ανθρώπους, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών και αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι ενδέχεται να μαχαιρώθηκαν περισσότερα άτομα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες εθεάθη να κινείται σε κατοικημένη περιοχή κρατώντας δύο μεγάλα μαχαίρια. Η επιχείρηση των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 9:00 (τοπική ώρα), με την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή να είναι ισχυρή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κάλντερ, στα δυτικά της σκωτσέζικης πρωτεύουσας, με την αστυνομία να σπεύδει στο σημείο έπειτα από αναφορές για άνδρα που «κρατούσε αιχμηρά όπλα».

Ο Γουίλιαμ Ράμσεϊ, κάτοικος της περιοχής, δήλωσε νωρίτερα ότι πιστεύει πως ο άνδρας με τα όπλα είχε εισέλθει στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του. «Έσπασε το τζάμι τοπικού καταστήματος, μάλλον μαχαίρωσε δύο άτομα. Ένοπλη αστυνομία και σκυλιά βρίσκονται εδώ περίπου δύο ώρες».

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία κάλεσε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή μέχρι νεωτέρας και τους κατοίκους να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρησιακές ενέργειες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη καθώς ο δράστης αναζητείται, ενώ οι Αρχές δεν έχουν προς το παρόν ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κίνητρα ή την κατάσταση τυχόν τραυματιών, σύμφωνα με την Daily Mail.