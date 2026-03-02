Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα νοσοκομείο στην Τεχεράνη εκκενώθηκε έπειτα από εκρήξεις που ακούστηκαν σε κοντινή απόσταση και ότι εργάζεται για να διακριβώσει τις πληροφορίες ότι τρία άλλα ιατρικά κέντρα στη χώρα έχουν πληγεί από την έναρξη των αεροπορικών επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι ασθενείς μεταφέρθηκαν αλλού εξαιτίας εκρήξεων σε κοντινή απόσταση, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές στο νοσοκομείο», δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ αναφερόμενος στο Νοσοκομείο Γκάντι στην ιρανική πρωτεύουσα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν χθες στο Reuters ότι το νοσοκομείο χτυπήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ είπε ότι εργάζεται για να διακριβώσει τις πληροφορίες για φερόμενες ζημιές στο νοσοκομείο Μοταχάρι της Τεχεράνης, σε κέντρα επειγόντων περιστατικών στη Σαράμπ του βορειοδυτικού Ιράν και σε ένα ακόμη στη δυτική επαρχία Χαμαντάν.

Ο ΠΟΥ έχει γραφείο στο Ιράν και συνεργάζεται με την κυβέρνηση για έκτακτες υγειονομικές καταστάσεις και για τον έλεγχο των ασθενειών. Επιδιώκει να διακριβώνει επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγείας ανά τον κόσμο χωρίς να αποδίδει ευθύνες.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, στη Γενεύη, ο Αλί Μπαχρεϊνί, είπε σήμερα σε ομιλία του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι τα νοσοκομεία υπέστησαν «επιθέσεις αδιακρίτως» χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.