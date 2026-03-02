Τον θάνατο ενός τέταρτου Αμερικανού στρατιώτη κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM), επιβεβαιώνοντας ότι ο στρατιωτικός υπέκυψε στα τραύματά του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στις αρχικές επιθέσεις της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, «ο τέταρτος στρατιωτικός, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τις αρχικές επιθέσεις του Ιράν, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του». Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τον αριθμό των απωλειών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της τρέχουσας σύγκρουσης.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο ίδιο πλαίσιο επιχειρήσεων. Με τη νέα επιβεβαίωση, ο συνολικός αριθμός των νεκρών Αμερικανών στρατιωτών ανέρχεται πλέον σε τέσσερις.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επισημαίνει ότι «οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η προσπάθεια αντίδρασής μας βρίσκεται σε εξέλιξη», υπογραμμίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις παραμένουν ενεργές στο πεδίο της σύγκρουσης με το Ιράν.