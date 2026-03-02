Η άφιξη του πρώτου φέρετρου σκεπασμένου με την αμερικανική σημαία στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να έχει ισχυρότερο πολιτικό αντίκτυπο από οποιονδήποτε ιρανικό πύραυλο. Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η απώλεια Αμερικανών στρατιωτικών αναδιαμορφώνει το εσωτερικό πολιτικό πεδίο, μετατρέποντας έναν εξωτερικό πόλεμο σε εσωτερική πολιτική δοκιμασία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επί μακρόν παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν πρόεδρο που κατανοεί το ανθρώπινο κόστος του πολέμου. Στο παρελθόν χλεύασε τους «αιώνιους πολέμους» και είχε δεσμευθεί ότι το αμερικανικό αίμα δεν θα χυνόταν πλέον σε μακρινές ερήμους. Ωστόσο, η προεκλογική ρητορική συγκρούστηκε με τη σκληρή πραγματικότητα όταν βρέθηκε εκ νέου στον Λευκό Οίκο, αντιμέτωπος με εξελίξεις που ανέτρεψαν τις προηγούμενες διακηρύξεις του.

Η επιβεβαίωση αμερικανικών απωλειών την Κυριακή μετέτρεψε τον πόλεμο με το Ιράν από μια αφηρημένη γεωπολιτική σύγκρουση σε απτή εθνική τραγωδία. Τρία μέλη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού σκοτώθηκαν και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά έπειτα από πλήγμα σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Στην Ουάσινγκτον, οι θάνατοι αυτοί, σε συνδυασμό με την προειδοποίηση του προέδρου ότι ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες απώλειες, όξυναν περαιτέρω το ήδη πολωμένο πολιτικό κλίμα.

Οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ έσπευσαν να ταχθούν στο πλευρό του, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε υποχώρηση σε αυτή τη φάση θα αποτελούσε προσβολή στη μνήμη των πεσόντων. Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές του χαρακτήρισαν τις απώλειες ως απόδειξη προεδρικής απερισκεψίας, εντείνοντας την κριτική τους για τη διαχείριση της κρίσης. Το πολιτικό κέντρο, συχνά σιωπηλό αλλά καθοριστικό, έθεσε το κρίσιμο ερώτημα που διατρέχει πλέον τον δημόσιο διάλογο: «Για ποιον λόγο πεθαίνουμε;».

Η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης ενέχει τον κίνδυνο να μετατρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ σε έναν πρόεδρο πολέμου στη Μέση Ανατολή, μια εξέλιξη που η ίδια η εκλογική του βάση είχε απορρίψει στο παρελθόν. Η μεταστροφή του, ακόμη κι αν δικαιολογείται σε στρατηγικό επίπεδο, αναμένεται να δοκιμαστεί στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές, όπου το πολιτικό κόστος ενδέχεται να αποτυπωθεί με σαφήνεια, όπως τονίζει σε ανάλυσή του το Sky News.

Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι οι πρόεδροι δεν χάνουν την υποστήριξη της κοινής γνώμης απλώς και μόνο επειδή Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώνονται στο πεδίο της μάχης. Τη χάνουν όταν οι θάνατοι αυτοί εκλαμβάνονται ως μάταιοι, ατελείωτοι ή ανεπαρκώς αιτιολογημένοι από τον ανώτατο διοικητή. Στο τελευταίο του διάγγελμα προς το έθνος, ο Ντόναλντ Τραμπ προετοίμασε τους Αμερικανούς για έναν πιο παρατεταμένο πόλεμο και για το ενδεχόμενο περισσότερων απωλειών.

Την ίδια ώρα, η ταχύτητα με την οποία η σύγκρουση φαίνεται να εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή προκαλεί επιπλέον ανησυχία. Όσο περισσότερο διαρκεί, όσο περισσότερες ζωές χάνονται και όσο ευρύτερα εξαπλώνεται, τόσο δυσκολότερη καθίσταται η διπλωματική διέξοδος. Στο τέλος, οι αμερικανικές απώλειες στον πόλεμο με το Ιράν φέρνουν τον Ντόναλντ Τραμπ αντιμέτωπο με το διαχρονικό παράδοξο της ηγεσίας: η εξουσία δεν είναι ποτέ πιο απόλυτη απ’ ό,τι σε καιρό πολέμου, αλλά και ποτέ πιο εύθραυστη.

Οι πύραυλοι μπορεί να διαμορφώνουν την εξέλιξη της σύγκρουσης στο εξωτερικό, όμως το πένθος και η μνήμη είναι εκείνα που τελικά καθορίζουν το πολιτικό κόστος στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.