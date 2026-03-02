Τρία μαχητικά αεροσκάφη F-15 της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών κατέπεσαν στο Κουβέιτ, έπειτα από «εμφανές περιστατικό φιλικών πυρών», σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom). Όπως διευκρινίζεται, τα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεράμυνα του Κουβέιτ, ενώ συμμετείχαν σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με το Ιράν.

Στην επίσημη δήλωσή της, η Centcom ανέφερε ότι «κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών, που περιλάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεράμυνα του Κουβέιτ». Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, τα τρία αεροσκάφη «κατέπεσαν στο Κουβέιτ λόγω ενός εμφανώς φιλικού πυρός».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, και τα έξι μέλη των πληρωμάτων πρόλαβαν να εκτιναχθούν με ασφάλεια από τα αεροσκάφη, διασώθηκαν επιτυχώς και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Η Centcom τόνισε ότι οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ πρόσθεσε πως θα δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι αρκετά αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συνετρίβησαν το πρωί στο Κουβέιτ, χωρίς τότε να έχει διευκρινιστεί η αιτία της πτώσης τους. Η νεότερη ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ αποσαφηνίζει ότι επρόκειτο για περιστατικό φιλικών πυρών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που συνδέονται με το Ιράν.