Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιβεβαίωσε σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής ότι η Ελλάδα θα ενταχθεί σε σχέδιο για τη δημιουργία πυρηνικής ομπρέλας με επτά χώρες.

Η εφημερίδα κάνει λόγο για σχέδιο ένταξης στη νέα αμυντική δομή της Γαλλίας, μαζί με άλλες επτά ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Έχει βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Η κατεύθυνση η οποία περιγράφεται για κοινή ευρωπαϊκή πολιτική είναι αυτή που περιγράφεται».

Το δημοσίευμα αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει μέρος της γαλλικής πυρηνικής ομπρέλας, που με βάση τους σχεδιασμούς του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν προβλέπεται να «επεκταθεί» και να καλύψει συνολικά οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμα ότι: «Η γαλλική πρωτοβουλία θα αναπτυχθεί με τη συνδρομή της Βρετανίας, ενώ εκτιμάται πως μία από τις οκτώ χώρες που θα συμμετέχουν θα είναι η Γερμανία. Το γενικό περίγραμμα του σχεδίου αναμένεται να παρουσιάσει αύριο ο Εμανουέλ Μακρόν».

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Καθημερινής», το πλαίσιο της συνεργασίας πυρηνικής αποτροπής που έχει εκπονήσει το Παρίσι θα οικοδομηθεί μέσω διμερών συμφωνιών μεταξύ της Γαλλίας και των ενδιαφερόμενων μερών, περιλαμβανομένης της Ελλάδας. Επί της ουσίας, το Παρίσι θα προτείνει εναλλακτικά «μενού» για το εύρος της συνεργασίας και την κάλυψη από τη γαλλική πυρηνική ομπρέλα και, αντιστοίχως, για τη συμβολή τής κάθε χώρας στο εγχείρημα. Στο πεδίο της εφαρμογής των συμφωνιών, σε καιρό ειρήνης θα προβλέπονται κοινές ασκήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών που θα μετέχουν και ενδεχομένως η δημιουργία κοινού στρατηγείου. Σε περίπτωση απειλής πολέμου είναι προφανές πως θα ενεργοποιούνται ρήτρες κοινής πυρηνικής άμυνας.

Ο υφιστάμενος σχεδιασμός προβλέπει συνομιλίες με οκτώ συνολικά χώρες, που φαίνεται να είναι θετικά διακείμενες στο εγχείρημα. Οι επτά εξ αυτών προέρχονται από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, εξέλιξη ευεξήγητη λόγω της υφιστάμενης ρωσικής απειλής, ενώ από τον ευρωπαϊκό Νότο θα μετέχει στην παρούσα φάση η Ελλάδα. Και τούτο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το Παρίσι επιθυμεί και για λόγους συμβολικούς η πρωτοβουλία του να μην «περιορίζεται» γεωγραφικά σε συγκεκριμένες «ενότητες» της EE.

Επίσης, παρότι είναι σαφές ότι η προωθούμενη συμμετοχή της Αθήνας δεν έχει «αντιτουρκικό» πρόσημο, συνεκτιμήθηκε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει υπαρκτή απειλή. Τέλος, η ένταξη της Ελλάδας στη γαλλική πυρηνική ομπρέλα συνιστά και συνέχεια της υφιστάμενης αμυντικής συμφωνίας της Ελλάδας με τη Γαλλία, που αναμένεται να ανανεωθεί τον Απρίλιο στην Αθήνα, παρουσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, και περιλαμβάνει την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση της κυριαρχίας, δηλαδή της εδαφικής ακεραιότητας της μιας ή της άλλης χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σε βάθος συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών θα δρομολογηθούν μετά την αυριανή ομιλία Μακρόν, με στόχο οι διμερείς συμφωνίες να αρχίσουν να διαμορφώνονται πριν από το καλοκαίρι.

Το Βερολίνο

Σημειώνεται πως μεταξύ των χωρών που τους έχει προταθεί και θα μετάσχουν στο εγχείρημα εκτιμάται βάσιμα πως θα είναι και η Γερμανία. Εξάλλου, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε γνωστοποιήσει κατά την πρόσφατη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο ότι ξεκίνησε τις πρώτες συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο για μια ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή. Είναι δε προφανές ότι ένα «σχήμα» στο οποίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα έχουν συμμετοχή το Παρίσι, το Λονδίνο και το Βερολίνο θα έχει εξαιρετικά μεγάλη βαρύτητα.