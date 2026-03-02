Την ανάγκη αποκλιμάκωσης -το ταχύτερο δυνατό- της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και την ετοιμότητα της Γαλλίας να συμμετάσχει στην άμυνα των χωρών του Κόλπου, υπογράμμισε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα στο Παρίσι.

Ο Γάλλος υπουργός υπογράμμισε ότι για την επίτευξη της αποκλιμάκωσης είναι αναγκαίες οι μεγάλης κλίμακας αλλαγές στο Ιράν σε συνδυασμό με τον σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου. Ανέφερε πως το καθεστώς του Ιράν υπήρξε κίνδυνος για την παγκόσμια σταθερότητα και τον λαό του, επισημαίνοντας πως η επίλυση του προβλήματος θα έπρεπε η λύση να εξευρεθεί μέσω των διεθνών οργανισμών.

«Η αντεπίθεση είναι επικίνδυνη», είπε επίσης ο Γάλλος υπουργός, χαρακτηρίζοντας «λάθος» της Χεζμπολάχ τη συμμετοχή της στην κρίση και τονίζοντας την ανάγκη να προστατευθεί ο Λίβανος.

Ο Μπαρό ανέφερε επίσης ότι 400.000 Γάλλοι βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και ότι η Γαλλία θα αναλάβει δράση για επαναπατρισμούς, όταν αυτοί θα είναι εφικτοί. Σημείωσε τέλος ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μεταξύ των Γάλλων.