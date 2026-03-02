Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί σημείωσε δύο γκολ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες και έφτασε τα 50 στη Super League.

Αυτή η επίδοσή του Ελ Καμπί — σε 79 αναμετρήσεις με τους Ερυθρόλευκους — τον βάζει στη λίστα με τους κορυφαίους είκοσι σκόρερ του Ολυμπιακού στην ιστορία του στην Α’ Εθνική/Super League, από το 1959-60 μέχρι και σήμερα. Ο επιθετικός των Ερυθρολεύκων βρισκόταν πίσω από τον Πέτρο Καραβίτη και τον Όλεγκ Προτάσοφ, οι οποίοι είχαν από 49 τέρματα σε αγώνες πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, και πλέον ισοβαθμούν στην 21η θέση.

Ο Ελ Κααμπί είχε ήδη μπει στην κορυφαία εικοσάδα της ιστορίας του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις από τον Δεκέμβριο του 2025 και πλέον έχει 78 τέρματα, ενώ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον Γιώργο Δαρίβα, ο οποίος βρίσκεται στην 19η θέση με 79 τέρματα. Για τη λίστα με τους σκόρερ του πρωταθλήματος έχει «κοντινά» σκαλοπάτια για να ανέβει ακόμη περισσότερο, αφού μπροστά του βρίσκεται ο Παύλος Βασιλείου με 51 τέρματα (19ος) και ο Τάσος Μητρόπουλος με 52 (18ος).