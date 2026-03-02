Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα, επικίνδυνη φάση, καθώς οι ισραηλινές επιχειρήσεις επεκτείνονται στον Λίβανο μετά από επιθέσεις της Χεζμπολάχ, ενώ οι Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές στο Ιράν προκαλούν βαριές απώλειες και διεθνείς αναταράξεις.

Παράλληλα, οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και η αναστολή λειτουργίας κρίσιμων αεροδρομίων διαμορφώνουν ένα σκηνικό ευρύτερης αποσταθεροποίησης.

Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας ότι πραγματοποιεί πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον Λίβανο, αφότου η σιιτική οργάνωση εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Ισραήλ σε αντίποινα για τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Η Χεζμπολάχ αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικούς συμμάχους της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, οι ισραηλινές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού που ελέγχονται από τη Χεζμπολάχ, καθώς και στον νότιο Λίβανο, είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 31 άνθρωποι και να τραυματιστούν 149. Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους σχεδόν 50 χωριών στην ανατολική και νότια λιβανική επικράτεια να απομακρυνθούν, προειδοποιώντας για πιθανά αντίποινα μετά τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, οι δρόμοι στον νότιο Λίβανο και εκείνοι που οδηγούν εκτός των νότιων προαστίων της Βηρυτού παρουσίαζαν κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς πολίτες εγκατέλειπαν τις εστίες τους.

Αμερικανικά μαχητικά συνετρίβησαν στο Κουβέιτ

«Αμερικανικά μαχητικά αεροπλάνα συνετρίβησαν σήμερα το πρωί στο Κουβέιτ, όμως τα πληρώματά τους επέζησαν», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ κατά την τρίτη ημέρα των ιρανικών πληγμάτων εναντίον χωρών του Κόλπου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου δεν αποκάλυψε τα αίτια, ενώ δεν διευκρίνισε πόσα αεροπλάνα συνετρίβησαν ούτε τον τύπο τους. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει ακόμη.

Οι κουβεϊτιανές αρχές εντόπισαν τα μέλη των πληρωμάτων και τα μετέφεραν σε νοσοκομεία, όπου ανακοινώθηκε πως βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τον οποίο επικαλέσθηκε το κουβεϊτιανό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Διεξάγεται έρευνα, ενώ υπάρχει συντονισμός απευθείας ανάμεσα στις κουβεϊτιανές αρχές και τις δυνάμεις των ΗΠΑ που σταθμεύουν στη χώρα.

Drone χτύπησε διυλιστήριο και στο Κουβέιτ

Στο Κουβέιτ, η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, τον Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».

Δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ και απώλειες στην ιρανική ηγεσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Κυριακή ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν συνεχίζονται και θα διαρκέσουν «μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι μας». Υπερασπιζόμενος την επιχείρηση, δήλωσε ότι «ένα ιρανικό καθεστώς οπλισμένο με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και πυρηνικά όπλα θα αποτελούσε τρομερή απειλή για κάθε Αμερικανό… Καλώ εκ νέου τους Φρουρούς της Επανάστασης, τη στρατιωτική αστυνομία του Ιράν, να καταθέσουν τα όπλα και να λάβουν πλήρη ασυλία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο».

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι 48 ηγέτες έχουν σκοτωθεί σε αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν. «Προχωράει. Προχωράει γρήγορα. Έτσι ήταν τα πράγματα για 47 χρόνια», ανέφερε, προσθέτοντας: «Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες εξαφανίστηκαν με μία κίνηση». Παράλληλα, σε βίντεο που ανάρτησε στο Truth Social προειδοποίησε ότι πιθανόν να υπάρξουν περισσότερες απώλειες.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ, τρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για τους πρώτους επιβεβαιωμένους θανάτους από τότε που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιθέσεις το Σάββατο.

Πλήγμα σε σχολείο στο Ιράν – Σχεδόν 165 νεκροί

Ο αριθμός των θυμάτων από πυραυλική επίθεση σε σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν αυξήθηκε σε σχεδόν 165, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το σχολείο επλήγη το πρωί του Σαββάτου και φαίνεται να αποτελεί το πιο αιματηρό περιστατικό της μέχρι στιγμής Αμερικανοϊσραηλινής εκστρατείας βομβαρδισμών στο Ιράν.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η νέα ηγεσία του Ιράν επιθυμεί να συνομιλήσει μαζί του και ότι ο ίδιος έχει συμφωνήσει. «Θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει να μιλήσω, οπότε θα μιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα», δήλωσε.

Ωστόσο, ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη «δεν θα διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες», απαντώντας σε αναφορές ότι το Ιράν επιχειρεί να αναβιώσει διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον.

Πλήγμα στη RAF Ακρωτηρίου και αντίδραση Ηνωμένου Βασιλείου

Ύποπτο πλήγμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τη βάση RAF Akrotiri, βρετανική στρατιωτική εγκατάσταση στην Κύπρο, όπως επιβεβαίωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα από το περιστατικό. Το συμβάν σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επέτρεψε στις ΗΠΑ να πλήξουν ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις από βρετανικές βάσεις, ενώ αξιωματούχοι σχεδιάζουν μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση διάσωσης Βρετανών πολιτών στον Κόλπο.

Εκτόξευση τιμών πετρελαίου και αναταράξεις στις αγορές

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν και τα χρηματιστήρια δέχτηκαν πιέσεις τη Δευτέρα, καθώς τα Αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν ενίσχυσαν τους φόβους για σοβαρή διαταραχή της παγκόσμιας οικονομίας. Το Brent κατέγραψε άνοδο έως και 13% στις πρώτες συναλλαγές, φθάνοντας τα 82 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 μηνών. Η ουσιαστική αναστολή λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους διαύλους για το παγκόσμιο εμπόριο, ενέτεινε τις ανησυχίες για την επάρκεια των προμηθειών πετρελαίου.

Αντίκτυπος στις αερομεταφορές και την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ

Ο πόλεμος προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στον κλάδο των αερομεταφορών και στα σχέδια εκατοντάδων χιλιάδων ταξιδιωτών στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής, καθώς χώρες της περιοχής έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους και τρία από τα βασικά αεροδρόμια που συνδέουν την Ευρώπη, την Αφρική και τη Δύση με την Ασία ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Την ίδια ώρα, μόλις το 27% των Αμερικανών εγκρίνει τα αμερικανικά πλήγματα που οδήγησαν στον θάνατο του ηγέτη του Ιράν, ενώ περίπου οι μισοί, συμπεριλαμβανομένου ενός στους τέσσερις Ρεπουμπλικανούς, θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι υπερβολικά πρόθυμος να κάνει χρήση στρατιωτικής ισχύος, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε την Κυριακή.