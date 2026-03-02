Το Ιράν εξετάζει ακόμη και την αποχώρηση από το Μουντιάλ. Στο μπάσκετ είναι αβέβαιη η συμμετοχή της Ντουμπάι στην EuroLeague – Kανονικά το πρώτο Γκραν Πρι στην Αυστραλία θα διεξαχθεί κανονικά

Οι άνεμοι πολέμου που σαρώνουν μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής έχουν επιφέρει αναπόφευκτες επιπτώσεις και στον αθλητικό κόσμο. Στο Ιράν έχουν ανασταλεί όλες οι αθλητικές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Persian Gulf Pro League, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι το καθεστώς των Αγιατολάχ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει την εθνική ομάδα από το Μουντιάλ για λόγους ασφαλείας, καθώς έχει προγραμματισμένα τρία παιχνίδια στις ΗΠΑ (δύο στο Λος Άντζελες, απέναντι σε Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο, και ένα στο Σιάτλ κόντρα στην Αίγυπτο).

Ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει το Ιράν στο Μουντιάλ

Ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, δήλωσε ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί σχετική σύσκεψη, ωστόσο δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση και πιθανότατα θα αναμένονται οι εξελίξεις της σύγκρουσης τις επόμενες εβδομάδες.

Σε περίπτωση αποχώρησης τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, το Ιράν θα τιμωρηθεί με πρόστιμο αλλά θα μπορεί να αντικατασταθεί. Συνήθως, τη θέση παίρνει η ομάδα της ίδιας συνομοσπονδίας με την υψηλότερη κατάταξη ή η αμέσως επόμενη στη βαθμολογία που δεν είχε προκριθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να πρόκειται για το Ιράκ (που αναμένεται να συμμετάσχει στα διηπειρωτικά μπαράζ) ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ασιατικές διοργανώσεις: Aναβολή αγώνων

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανέβαλε τους πρώτους αγώνες της φάσης των «16» του Ασιατικού Champions League που ήταν προγραμματισμένοι για τις 2 και 3 Μαρτίου στη Δυτική Περιφέρεια (μεταξύ αυτών και η αναμέτρηση της Αλ Σαντ του Ρομπέρτο Μαντσίνι με την Αλ Χιλάλ του Σιμόνε Ιντσάγκι), καθώς και τους προημιτελικούς του Champions League Two και της Challenge League που αφορούν ομάδες της ίδιας περιφέρειας, αρχικά προγραμματισμένους για 3 και 4 Μαρτίου. Θα διεξαχθούν μόνο οι αγώνες που αφορούν συλλόγους της Ανατολικής Περιφέρειας.

Σε κίνδυνο αναβολής η «Finalissima» Αργεντινή–Ισπανία

Στο Κατάρ έχουν επίσης ανασταλεί όλα τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, μετά την ιρανική στρατιωτική απάντηση με εκτόξευση πυραύλων προς τη Ντόχα. Σε κίνδυνο βρίσκεται πλέον και η πολυαναμενόμενη «Finalissima» μεταξύ της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής και της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας, που είναι προγραμματισμένη για τις 27 Μαρτίου. Δεν αποκλείεται η FIFA να αποφασίσει την αλλαγή έδρας την τελευταία στιγμή.

Μπάσκετ: αμφίβολη η παρουσία της Ντουμπάι BC στη EuroLeague

Τις επόμενες ώρες ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλες ομάδες σε διαφορετικά αθλήματα. Στην EuroLeague, για παράδειγμα, παραμένει αβέβαιο το τι θα συμβεί με την ομάδα της Ντουμπάι, που αναμένεται στις 5 Μαρτίου στο Βελιγράδι για την 30ή αγωνιστική. Το αεροδρόμιο της πόλης έχει πληγεί και θεωρείται απίθανο να μπορέσει να ταξιδέψει.

Μεταξύ των πολλών αθλητών που έχουν εγκλωβιστεί είναι και ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος κατέκτησε το Σάββατο το ATP 500 του Ντουμπάι, αλλά δεν μπορεί να αναχωρήσει για την Αμερική, όπου αναμένεται για να αγωνιστεί στο πρώτο Masters 1000 της σεζόν στο Indian Wells, που ξεκινά στις 4 Μαρτίου.

F1: το πρώτο Γκραν Πρι της σεζόν θα διεξαχθεί κανονικά

Δεν αναμένεται, ωστόσο, κανένα πρόβλημα στη διεξαγωγή του πρώτου Γκραν Πρι της νέας σεζόν της Formula 1, που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 8 Μαρτίου στην Αυστραλία, αν και οδηγοί και ομάδες θα χρειαστεί να ταξιδέψουν με ιδιωτικά τσάρτερ λόγω των περιορισμών πτήσεων στη Μέση Ανατολή.

Το μοναδικό απρόοπτο μέχρι στιγμής ήταν η ακύρωση των δοκιμών της Pirelli για ελαστικά βρόχινων συνθηκών, που είχαν προγραμματιστεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην πίστα του Σακχίρ στο Μπαχρέιν.

Θα χρειαστεί να αναμένονται οι επόμενες εβδομάδες για να διαπιστωθεί αν θα διεξαχθούν κανονικά οι αγώνες του Απριλίου στο Μπαχρέιν (12 Απριλίου) και στη Σαουδική Αραβία (19 Απριλίου), καθώς όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της σύγκρουσης.