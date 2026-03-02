Σε προληπτικό κλείσιμο του διυλιστηρίου Ras Tanura προχώρησε ο πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, μετά από επίθεση με drones, σύμφωνα με πηγή του Reuters. Η επίθεση αποτελεί μέρος των αντιποίνων που εξαπέλυσε η Τεχεράνη σε ολόκληρη την περιοχή, ως απάντηση στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το συγκρότημα Ras Tanura, που βρίσκεται στις ακτές του Κόλπου, φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή, ενώ αποτελεί κρίσιμο τερματικό σταθμό για τις εξαγωγές του σαουδαραβικού αργού. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αναστολή λειτουργίας έγινε για προληπτικούς λόγους, ενώ η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο. Η Aramco δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η επίθεση στο Ras Tanura εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα πληγμάτων στον Κόλπο, που συμπεριέλαβε στόχους στο Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, την Ντόχα, τη Μανάμα και το εμπορικό λιμάνι του Ντουκμ στο Ομάν. Οι επιθέσεις αυτές έχουν παραλύσει μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν, προκαλώντας εκτόξευση της τιμής του Brent κατά περίπου 10% τη Δευτέρα.

Οι βαριά οχυρωμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας έχουν αποτελέσει στόχο και στο παρελθόν, σύμφωνα με το Reuters.

Drone χτύπησε διυλιστήριο και στο Κουβέιτ

Στο Κουβέιτ, η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, τον Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πυραυλική επίθεση με στόχο το Τελ Αβίβ, τη Χάιφα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν μπαράζ πυραύλων με στόχο τις πόλεις Τελ Αβίβ και Χάιφα στο Ισραήλ, αλλά και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ανάμεσα στους στόχους αυτής της δέκατης ομοβροντίας βρίσκονται στοχευμένο πλήγμα κατά του κυβερνητικού συγκροτήματος του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ.: του Ισραήλ) στο Τελ Αβίβ, επιθέσεις κατά στρατιωτικών κέντρων και ασφάλειας στη Χάιφα και ένα πλήγμα κατά της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, τομέας κατεχόμενος και προσαρτημένος από το Ισραήλ, όπως σημείωσε ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν σε ανακοίνωσή του, την οποία επικαλέστηκε σε μετάδοσή της η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Αμερικανικά μαχητικά συνετρίβησαν στο Κουβέιτ

Αμερικανικά μαχητικά αεροπλάνα συνετρίβησαν σήμερα το πρωί στο Κουβέιτ, όμως τα πληρώματά τους επέζησαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ κατά την τρίτη ημέρα των ιρανικών πληγμάτων εναντίον χωρών του Κόλπου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου δεν αποκάλυψε τα αίτια, ενώ δεν διευκρίνισε πόσα αεροπλάνα συνετρίβησαν ούτε τον τύπο τους. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει ακόμα.

Οι κουβεϊτιανές αρχές εντόπισαν τα μέλη των πληρωμάτων και τα μετέφεραν σε νοσοκομεία, όπου ανακοινώθηκε πως βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τον οποίο επικαλέσθηκε το κουβεϊτιανό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Διεξάγεται έρευνα, ενώ υπάρχει συντονισμός απ’ ευθείας ανάμεσα στις κουβεϊτιανές αρχές και τις δυνάμεις των ΗΠΑ που σταθμεύουν στη χώρα.

Το Ισραήλ επιτίθεται κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, ο στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σήμερα ότι τα πλήγματα που διεξήχθησαν στον Λίβανο κατά της λιβανικής φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ μπορεί να διαρκέσουν πολλές ημέρες.

«Εξαπολύσαμε μια επιθετική εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο στρατηγός Ζαμίρ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό μερικές ώρες μετά τα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού και στον νότιο Λίβανο που έγιναν σε αντίποινα στις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, προς το Ισραήλ.

«Οφείλουμε να προετοιμαστούμε για αρκετές ημέρες μαχών, πολλές ημέρες», πρόσθεσε.

Δεν είχε ενημερωθεί το Πεκίνο από πριν για τις επιθέσεις

Τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για παράπλευρες επιπτώσεις από τη σύγκρουση για τις γειτονικές χώρες, όπως είπε κατά την τακτική ενημέρωση του Τύπου η Μάο Νινγκ, η εκπρόσωπος του υπουργείου.

«Το Πεκίνο πιστεύει στην περιφερειακή ασφάλεια των χωρών και θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα, η εθνική κυριαρχία και η ασφάλεια των χωρών του Κόλπου, ενώ υποστηρίζει την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ τους», τόνισε η Μάο.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να αποφύγουν την κλιμάκωση της κρίσης.

Ένας Κινέζος πολίτης σκοτώθηκε στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, που σημειώνει ότι περισσότεροι από 3.000 Κινέζοι υπήκοοι έχουν απομακρυνθεί από το Ιράν υπενθυμίζοντας σε όποιον έχει παραμείνει να εγκαταλείψει τη χώρα το συντομότερο δυνατό.

Αναφορικά με την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το Πεκίνο εξέφρασε την αντίθεσή του στη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις.

Η Κίνα προσφέρεται να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα για την προώθηση της επίλυσης ζητημάτων μέσω συνομιλιών.

Σε ό,τι αφορά την πληροφορία ότι το Ιράν προμηθεύεται πυραύλους από την Κίνα, το Πεκίνο εξέφρασε την αντίθεσή του σε κακόβουλες εικασίες και χαρακτήρισε ανακριβή την πληροφορία.

«Η Κίνα δεν είχε ενημερωθεί από πριν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις», ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ και πρόσθεσε ότι η Κίνα επιθυμεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο.