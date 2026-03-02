Μια Ελληνίδα που βρίσκεται στη Βηθλεέμ περιέγραψε τις τελευταίες κρίσιμες ώρες, καθώς έχει εγκλωβιστεί μαζί με ακόμη 48 άτομα μετά από ταξίδι που έκαναν για θρησκευτικούς λόγους, τονίζοντας ότι «η κατάσταση έχει επιδεινωθεί».

«Γνωρίζαμε πού ερχόμασταν, όμως η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και αυτή τη στιγμή είμαστε εγκλωβισμένοι περίπου 49 άτομα, μια κοπέλα είναι έγκυος», είπε η Λαμπρινή Παπαβασιλείου στο Action24.

«Χθες ήρθε στο ξενοδοχείο ο Έλληνας πρόξενος και μας ενημέρωσε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει κάποια άμεση ενέργεια από την κυβέρνηση. Μας ζήτησε να κάνουμε υπομονή δύο με τρεις ημέρες, με στόχο να αποχωρήσουμε είτε μέσω Καΐρου, είτε μέσω Ιορδανίας», δήλωσε η ίδια.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτοξεύονται πύραυλοι, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη οποιαδήποτε μετακίνηση. «Παραμένουμε όλοι μαζί στο ξενοδοχείο, στα δωμάτιά μας, για λόγους ασφαλείας», είπε η κ. Παπαβασιλείου.