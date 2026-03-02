Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, στον απόηχο των πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, προκαλώντας τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Οι εξελίξεις αυτές πυροδότησαν περαιτέρω γεωπολιτικές έντασεις ωθώντας τους επενδυτές σε ασφαλή καταφύγια όπως το πολύτιμα μέταλλα.

Συγκεκριμένα η τιμή spot του χρυσού κατέγραψε σημαντική άνοδο, φτάνοντας στα 5.385,00 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη την Κυριακή, σε συνδυασμό με τις απαντήσεις του Ιράν μέσω μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων, έθεσαν τη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια οικονομία σε καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας, μία ημέρα μετά την εξόντωση του Χαμενεΐ.

Η εκτίμηση των αναλυτών

«Σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές σε αυτή τη σύγκρουση, υπάρχει πλέον ισχυρό κίνητρο και για τις δύο πλευρές να συνεχίσουν την περαιτέρω κλιμάκωση – γεγονός που εγκυμονεί τον κίνδυνο ενός χαοτικού και ασταθούς περιβάλλοντος για διάστημα μεγαλύτερο των λίγων ημερών. Ως εκ τούτου, η δυναμική για τον χρυσό είναι ιδιαίτερα θετική», σημείωσε ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής χρηματοοικονομικών αγορών της Capital.com.

«Θα πρέπει να αναμένουμε μια νέα ανατιμολόγηση του χρυσού σε υψηλότερα επίπεδα, με νέα ιστορικά ρεκόρ, καθώς εισερχόμαστε σε μια εντελώς νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής Ross Norman

Ωστόσο, το Reuters αναφέρει πως το γεγονός πως ο δείκτης του αμερικανικού δολαρίου ενισχύθηκε κατά 0,27% καθιστά τον χρυσό ακριβότερο για τους ξένους αγοραστές, περιορίζοντας τα συνολικά κέρδη του μετάλλου.

Ιστορικό ράλι

Ο χρυσός έχει καταγράψει διαδοχικά ιστορικά υψηλά εντός του τρέχοντος έτους, τροφοδοτούμενο από την έντονη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα σε διεθνές επίπεδο.

Η πρόσφατη άνοδος έρχεται να προστεθεί σε ένα άλμα της τάξης του 64% που σημειώθηκε το 2025, οδηγούμενο από τις ισχυρές αγορές των κεντρικών τραπεζών, τις αυξημένες εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) και τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ.