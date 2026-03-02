Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Δευτέρα 2/3 το πρωί η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής. Χάος επικρατεί στον Κηφισό ενώ καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 45 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Προβλήματα σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας ιδίως στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο Συγγρού και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό υπάρχουν:

καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

άνω των 45΄από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας.

καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

20΄-25΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

20΄-25΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/kZ8g1ySIsU — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 2, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.