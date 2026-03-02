Η χαώδης κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή φέρνει και νέες ακυρώσεις πτήσεων, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, σήμερα Δευτέρα και το κλείσιμο του εναέριου χώρου των Ισραήλ, Κατάρ, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Κουβέϊτ και ΗΑΕ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Μέχρι στιγμής σήμερα, έχουν ανακοινωθεί περίπου δέκα ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος -αφίξεις και αναχωρήσεις.

Έχουν ακυρωθεί αναχωρήσεις για Μπαχρέιν, Άμπου Ντάμπι και Τελ Αβίβ και αφίξεις από Μπαχρέιν, Άμπου Ντάμπι, Βηρυτό, Τζέντα και Τελ Αβίβ.

Οι αεροπορικές καλούν τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.