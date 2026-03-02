Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετατρέπει το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη σε ζώνη υψηλού κινδύνου. Από αυτό το στενό θαλάσσιο σημείο διέρχεται καθημερινά μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που το καθιστά κομβικό για τη σταθερότητα των διεθνών αγορών και την παγκόσμια οικονομία.

Κάθε ένταση στην περιοχή πυροδοτεί φόβους για διακοπή της ναυσιπλοΐας, εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και αλυσιδωτές γεωπολιτικές συνέπειες.

Ο ναυτιλιακός αναλυτής, Γιώργος Ξυραδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου, τόνισε τη σημασία του στενού, τις επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και τις πιθανές συνέπειες για την ελληνική οικονομία.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το πιο στρατηγικό σημείο της παγκόσμιας ενεργειακής αλυσίδας.

Περίπου 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και σχεδόν 30% της συνολικής ενέργειας διέρχονται καθημερινά από αυτό το στενό θαλάσσιο πέρασμα, μόλις 21 ναυτικών μιλίων πλάτος στο στενότερο σημείο του.

Από εκεί περνούν οι εξαγωγές των μεγαλύτερων παραγωγών ενέργειας:

Σαουδική Αραβία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Κατάρ

Κουβέιτ

Μπαχρέιν

Ιράν

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Ξυραδάκης, «το πραγματικό όπλο του Ιράν δεν είναι πυρηνικό, είναι τα Στενά του Ορμούζ». Η απειλή ή η πιθανότητα πλήγματος σε πλοία αρκεί για να παραλύσει η ναυσιπλοΐα, χωρίς να χρειαστεί επίσημο «κλείσιμο».

Εκατοντάδες δεξαμενόπλοια παραμένουν ακινητοποιημένα

Οι εικόνες από τις ναυτιλιακές πλατφόρμες δείχνουν εκατοντάδες δεξαμενόπλοια να παραμένουν ακινητοποιημένα εντός και εκτός του Περσικού Κόλπου. Σύμφωνα με τον ναυτιλιακό αναλυτή, 100-150 από αυτά είναι ελληνόκτητα, καθώς ο ελληνικός στόλος αποτελεί περίπου το 30% των παγκόσμιων τάνκερ.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν δίνουν εντολή διέλευσης όσο υπάρχει κίνδυνος. «Δεν χρειάζεται να μπει μπάρα για να θεωρηθεί κλειστό. Αν σου λένε ότι μπορεί να σε χτυπήσουν, δεν περνάς», τόνισε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Θα επιβαρυνθούν οι αγορές

Η αγορά πετρελαίου αντέδρασε άμεσα με το Brent να ανεβαίνει την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, από 73 δολάρια στα 82 δολάρια μέσα σε λίγες ώρες.

Το αμερικανικό αργό έφτασε τα 72 δολάρια πριν υποχωρήσει ελαφρώς. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι αν η κρίση συνεχιστεί ότι οι τιμές μπορεί να φτάσουν τα 90 δολάρια, ενώ σε περίπτωση παρατεταμένου αποκλεισμού, ακόμα και τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Η πιθανή διακοπή των ιρανικών εξαγωγών, περίπου 3,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, θα επιβαρύνει ιδιαίτερα αγορές όπως η Κίνα, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ιρανικό πετρέλαιο.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 20% τη Δευτέρα, εν μέσω φόβων ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μειώσει τον εφοδιασμό στην περιοχή του Κόλπου, ιδίως τις εξαγωγές από το Κατάρ.

Η ολλανδική σύμβαση φυσικού αερίου TTF, που θεωρείται το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, εκτοξεύτηκε στα 38,885 ευρώ, έχοντας νωρίτερα σημειώσει άνοδο άνω του 22%.

Παρά την άνοδο, η τιμή ήταν κάτω από το επίπεδο που έφτασε τον Ιανουάριο κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο.

Η επιρροή των γεγονότων στην ελληνική οικονομία

Η ελληνική οικονομία δεν μένει ανεπηρέαστη. Αν η κρίση στα Στενά του Ορμούζ παραταθεί:

θα αυξηθούν τα ασφάλιστρα μεταφοράς,

θα αυξηθεί το κόστος εισαγόμενων προϊόντων,

θα ενισχυθεί ο πληθωρισμός.

Στον ελληνικό προϋπολογισμό υπάρχει ήδη σενάριο που προβλέπει τιμή πετρελαίου στα 100 δολάρια. Σε αυτή την περίπτωση, ο πληθωρισμός μπορεί να φτάσει το 4,7%, η ιδιωτική κατανάλωση θα μειωθεί, ενώ το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Τι φοβούνται οι ειδικοί

Το μεγαλύτερο ρίσκο δεν είναι μόνο η άνοδος των τιμών, αλλά η διάρκεια της κρίσης. Αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για 2-3 εβδομάδες, τότε οι επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο θα είναι σοβαρές και μακροχρόνιες.

Όπως είπε ο Γιώργος Ξυραδάκης: «Όλα είναι θέμα χρόνου. Αν το Στενό μείνει κλειστό για μεγάλο διάστημα, τότε θα δούμε πραγματικά μεγάλα προβλήματα».

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων, κάτι που δυστυχώς δεν επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία ελληνικής ναυτιλίας στην περιοχή, γνωστοποίησε ότι δέκα πλοία ελληνικής σημαίας βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου και πέντε εκτός αυτού, ενώ συνολικά περίπου τριακόσια είκοσι πέντε πλοία που συνδέονται με την Ελλάδα, αλλά είναι υπό ξένη σημαία, βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Διευκρίνισε ότι στα δέκα ελληνικά πλοία επιβαίνουν ογδόντα πέντε Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι είναι καλά και υπάρχει συνεχής επικοινωνία μαζί τους, σημειώνοντας ότι ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του υπουργείου παραμένει σε διαρκή εγρήγορση.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι απαιτείται ψυχραιμία και ιδιαίτερη προσοχή στις δημόσιες τοποθετήσεις, καθώς παραμένει άγνωστο τόσο το χρονικό διάστημα όσο και ο βαθμός κλιμάκωσης της κρίσης. Προειδοποίησε ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα προκαλούσε τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις στη ναυτιλία και στο παγκόσμιο εμπόριο, σημειώνοντας ότι όσα πλοία συνεχίζουν να κατευθύνονται προς την περιοχή, παραμένουν εκτός των Στενών.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης παραμένει η προστασία των Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή.