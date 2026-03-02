Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι συνολικά 555 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε όλο το Ιράν από την έναρξη των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων πριν από δύο ημέρες, σε νέο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Μετά τα πλήγματα «που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές, 131 πόλεις επλήγησαν και, δυστυχώς, 555 συμπατριώτες μας σκοτώθηκαν», αναφέρει η ιρανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου σε μήνυμα που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

To AFP δεν ήταν σε θέση μέχρι στιγμής να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τον απολογισμό αυτόν.

Στο μεταξύ το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε σήμερα ότι 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην επαρχία Φαρς, στο νότιο Ιράν, από την έναρξη των ισραηλινών και αμερικανικών πληγμάτων το Σάββατο.

Ο απολογισμός αυτός «μπορεί να αυξηθεί» λόγω «της συνέχισης των αεροπορικών επιθέσεων του εχθρού», σύμφωνα με το Tasnim.