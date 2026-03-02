Ο Γιώργος Καραγκούνης έδωσε το παρών στο «Craven Cottage» και αποθεώθηκε από τον κόσμο της Φούλαμ, όπου είχε αγωνιστεί στο κλείσιμο της καριέρας του.

Παρουσία του Γιώργου Καραγκούνη, η Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα πήρε παιχνίδι κόντρα στην Τότεναμ με 2-1 για την 28η αγωνιστική της Premier League. Ο Έλληνας βετεράνος ποδοσφαιριστής είδε από κοντά τον αγώνα της τελευταίας ομάδας για την οποία αγωνίστηκε προτού κλείσει την καριέρα του.

Εκεί γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της. Πριν τον αγώνα έχοντας ένα κασκόλ του συλλόγου στα χέρια του καταχειροκροτήθηκε από την εξέδρα. Ο 48χρονος πλέον βετεράνος παίκτης του Παναθηναϊκού φόρεσε τη φανέλα των «Κότατζερς» για μία διετία (2012-2014). Είχε 47 συμμετοχές κατά τις οποίες σκόραρε 3 γκολ κι έδωσε 3 ασίστ στα περισσότερα από 3 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.