Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) δεν έχει κάποια ένδειξη ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έχουν πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με τις ιρανικές αρχές που είναι υπεύθυνες για το πυρηνικό πρόγραμμα, δήλωσε σήμερα στο Συμβούλιο των Διοικητών της υπηρεσίας ο επικεφαλής του, ο Ραφαέλ Γκρόσι.

Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι κάποια από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις…έχει καταστραφεί ή πληγεί, ανέφερε σε ανακοίνωσή του προς το Συμβούλιο που αριθμεί 35 χώρες μέλη.

Οι προσπάθειες επικοινωνίας με τις ιρανικές ρυθμιστικές αρχές του πυρηνικού προγράμματος συνεχίζονται με καμία απάντηση μέχρι στιγμής, πρόσθεσε ο Γκρόσι