«Μας λένε να μείνουμε σε ασφαλή μέρη, χωρίς να υποδεικνύουν ποια είναι αυτά τα μέρη. Μας λένε για καταφύγια, χωρίς να μας λένε πού είναι αυτά», δήλωσε μία Ελληνίδα από τη Ρόδο η οποία είναι εγκλωβισμένη μαζί με άλλους εννέα Ροδίτες εκδρομείς στο Άμπου Ντάμπι, στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά τη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν.

Η δικηγόρος, Μαρία Κρικοπούλου περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που βιώνουν, μιλώντας τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι η ελληνική πρεσβεία δεν τους ενημερώνει.

«Είμαστε καθηλωμένοι σε ένα ξενοδοχείο και ο μόνος τρόπος διαφυγής είναι από όροφο σε όροφο. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά», σημείωσε η ίδια.

Η ίδια τόνισε ότι η αεροπορική τους εταιρεία άλλαξε τα εισιτήρια για την Τρίτη 3 Μαρτίου, χωρίς όμως να γνωρίζουν εάν τελικά οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν.

«Η καλή πρόθεσή τους δεν σημαίνει ότι θα απελευθερωθεί και ο εναέριος χώρος όταν περνάνε drones και μαχητικά από πάνω», επεσήμανε.

«Δεν αισθανόμαστε ασφαλείς. Δεν ξέρουμε σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη τι θα κάνουμε, πού θα πάμε και αν θα έχουμε στήριξη. Περνάνε συνεχώς από πάνω μας drones και πύραυλοι», σημείωσε η Μαρία Κρικοπούλου.