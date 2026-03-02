Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ιρανική ηγεσία σχετικά με αυτό που χαρακτήρισε ως «ξεκάθαρη επιθετικότητα» εναντίον της Τεχεράνης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι η Ρωσία βρίσκεται επίσης σε επικοινωνία με τις ηγεσίες και άλλων χωρών που έχουν επηρεαστεί από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων των κρατών του Κόλπου.

«Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη μεσολάβηση του Ομάν, οφείλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας απογοήτευση. Παρά τις αναφορές για σημαντική πρόοδο, η κατάσταση διολίσθησε τελικά σε μια ξεκάθαρη επιθετικότητα», τόνισε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος σημείωσε πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να πραγματοποιήσει αργότερα σήμερα μια διεθνή τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με το ιρανικό ζήτημα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον συνομιλητή του Ρώσου Προέδρου.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, καταδίκασε τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η οποία αποδίδεται σε επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την «κυνική παραβίαση» της ηθικής και του νόμου.

Σε επιστολή που απηύθυνε προς τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο, ο Πούτιν εξέφρασε «τα βαθιά του συλλυπητήρια για τη δολοφονία» του Χαμενεΐ. Στο ίδιο μήνυμα, υπογράμμισε ότι η δολοφονία «πραγματοποιήθηκε με κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου».