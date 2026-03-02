Ο αγώνας ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (2/3).

Η Εθνική ομάδα γνώρισε την ήττα πριν τρεις μέρες στη Sunel Arena και τώρα δοκιμάζεται στην έδρα του Μαυροβουνίου, με στόχο τη νίκη ώστε να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Πρωτέας Βούλας Elite League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Μπολόνια Serie A

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαυροβούνιο – Ελλάδα Προκριματικά Mundobasket

21:30 Novasports Start Κόρντομπα – Ανδόρα Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ουντινέζε – Φιορεντίνα Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Χετάφε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρμιγχαμ – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Ζιλ Βισέντε – Μπενφίκα Liga Portugal