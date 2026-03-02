Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι τελευταίες πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν είχαν ως στόχο το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και το αρχηγείο του διοικητή της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με επίσημη δήλωση που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή, με τις δύο πλευρές να προχωρούν σε δημόσιες τοποθετήσεις για τα γεγονότα.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι «το γραφείο του εγκληματία πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος και το αρχηγείο του διοικητή της αεροπορίας του καθεστώτος τέθηκαν στο στόχαστρο». Η δήλωση μεταδόθηκε από το πρακτορείο Fars και κάνει λόγο για στοχευμένο πλήγμα σε κρίσιμες δομές της ισραηλινής ηγεσίας και στρατιωτικής διοίκησης.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι τύπου Kheibar, χωρίς να δίνονται περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες για τον αριθμό ή την εμβέλειά τους. Η αναφορά στο συγκεκριμένο οπλικό σύστημα υπογραμμίζει το είδος των μέσων που, κατά τους ιρανικούς ισχυρισμούς, αξιοποιήθηκαν στην επιχείρηση.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ανακοινώθηκε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τα πλήγματα. Οι ισραηλινές αρχές διευκρίνισαν ότι, παρά την εκτόξευση των πυραύλων που αναφέρθηκαν από την ιρανική πλευρά, δεν καταγράφηκαν θύματα.