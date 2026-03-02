Ανοδικά κινήθηκε σήμερα το δολάριο έναντι του συνόλου των κυριότερων νομισμάτων, καθώς το ράλι στις τιμές του πετρελαίου ανάγκασε τους επενδυτές να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες τους για τη νομισματική πολιτική της Fed.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης δολαρίου του Bloomberg σημείωσε άνοδο έως και 0,7%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Φεβρουαρίου. Η κίνηση αυτή ακολουθεί το ράλι στις τιμές του αργού, στον απόηχο των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η τιμή του Brent εκτινάχθηκε έως και 13%, σύμφωνα με το Bloomberg, πριν περιορίσει μέρος των κερδών, καθώς η αγορά ενέργειας βυθίστηκε στο χάος μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης αρτηρίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό αργού.

Οι πληθωριστικές πιέσεις που προκύπτουν από τις ακριβότερες ενεργειακές τιμές οδήγησαν τους επενδυτές να τιμολογούν πλέον συνολικές μειώσεις επιτοκίων της τάξης των 59 μονάδων βάσης για φέτος, έναντι των 61 μονάδων βάσης που προέβλεπαν την Παρασκευή.

Η εκτίμηση των αναλυτών

«Πρόκειται πιθανώς για μια πρώτη ένδειξη ότι η αγορά θεωρεί τη Fed λιγότερο διατεθειμένη να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων, εφόσον αυτή η άνοδος των τιμών του πετρελαίου διατηρηθεί και μεταφραστεί τελικά σε υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ», σχολίασε ο Gareth Berry, στρατηγικός αναλυτής της Macquarie Group στη Σιγκαπούρη.

Φυγή από το ρίσκο

Το ράλι του αμερικανικού νομίσματος τροφοδοτήθηκε επιπλέον, σύμφωνα με το Bloomberg, από την κατακόρυφη επιδείνωση της επενδυτικής διάθεσης για ανάληψη κινδύνου (risk sentiment). Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του δείκτη S&P 500 υποχώρησαν κατά 1,5%, μετά τη δήλωση του επικεφαλής εθνικής ασφαλείας του Ιράν ότι η χώρα δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διεμήνυσε ότι η εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη επίτευξη των στόχων της, καλώντας την ηγεσία της χώρας να συνθηκολογήσει.