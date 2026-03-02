Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η βρετανική κυβέρνηση, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει το Λονδίνο στην ενεργοποίηση μηχανισμών προστασίας και ενδεχόμενης απομάκρυνσης Βρετανών υπηκόων από την ευρύτερη περιοχή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επικαιροποιημένες ταξιδιωτικές οδηγίες, καλώντας τους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται σε χώρες της περιοχής να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους, να αποφεύγουν μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Παράλληλα, συνέστησε την άμεση εγγραφή τους στην υπηρεσία «register your presence», ώστε οι αρχές να μπορούν να επικοινωνούν απευθείας μαζί τους σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σχέδια έκτακτης ανάγκης για την πιθανή απομάκρυνση χιλιάδων Βρετανών πολιτών, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Οι σχεδιασμοί περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ομάδων ταχείας αντίδρασης, την ενίσχυση προξενικών υπηρεσιών σε γειτονικές ασφαλέστερες χώρες και τη συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες και άλλους παρόχους μεταφορών.

Οι βρετανικές ταξιδιωτικές οδηγίες καλύπτουν, μεταξύ άλλων, το Ισραήλ, το Ιράν, καθώς και κράτη του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οδηγίες αναβαθμίστηκαν σε σύσταση αποφυγής κάθε ταξιδιού, ενώ για άλλες περιοχές γίνεται λόγος για αποφυγή όλων των μη απαραίτητων μετακινήσεων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις που αφορούν ενδεχόμενες επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και ο κίνδυνος αιφνίδιου κλεισίματος εναέριου χώρου ή ακύρωσης πτήσεων. Το Φόρειν Όφις επισημαίνει ότι οι συγκοινωνιακές συνδέσεις μπορεί να διακοπούν χωρίς προειδοποίηση, καθιστώντας δυσκολότερη την αποχώρηση πολιτών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε προσαρμογές στη λειτουργία ορισμένων διπλωματικών αποστολών. Σε χώρες όπου το επίπεδο απειλής έχει αυξηθεί σημαντικά, έχει περιοριστεί προσωρινά η παρουσία μη απολύτως αναγκαίου προσωπικού, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των υπαλλήλων και τη διατήρηση βασικών προξενικών υπηρεσιών.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι, προς το παρόν, δεν έχει ληφθεί απόφαση για γενικευμένη επιχείρηση εκκένωσης, ωστόσο «όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν στο τραπέζι». Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των εχθροπραξιών, την ασφάλεια των αεροπορικών και θαλάσσιων διαδρόμων και τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Το Λονδίνο καλεί επίσης τους Βρετανούς υπηκόους να διατηρούν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα σε ισχύ, να εξασφαλίζουν επαρκή αποθέματα βασικών αγαθών και να ενημερώνουν συγγενείς και φίλους για την τοποθεσία και τα σχέδιά τους. Όπως επισημαίνεται, η ατομική ευθύνη και η έγκαιρη προετοιμασία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες σε περιόδους έντονης αστάθειας.