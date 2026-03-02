Τα προάστια της Βηρυτού εγκαταλείπουν εσπευσμένα κάτοικοι της περιοχής, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα στη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση να παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες ο στρατός του Ισραήλ στον νότιο τομέα της Βηρυτού.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν σε αντίποινα για πυρά του προσκείμενου στο Ιράν κινήματος Χεζμπολάχ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως ανέφερε ιατρική πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.