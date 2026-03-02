Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην αγορά ακινήτων φέρνει στο προσκήνιο μια διαφορετική στρατηγική από πλευράς ξένων επενδυτών που αξιοποιούν το πρόγραμμα της χρυσής βίζας. Οι πρόσφατες ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν από το φθινόπωρο του 2024 ανέτρεψαν τα μέχρι πρότινος δεδομένα, αυξάνοντας σημαντικά το ελάχιστο ποσό επένδυσης για την αγορά κατοικίας σε βασικές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, το όριο για την απόκτηση ακινήτου σε περιοχές υψηλής ζήτησης όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, αλλά και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, ανήλθε στις 800.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή απομάκρυνε πολλούς ενδιαφερόμενους από την απευθείας αγορά κατοικιών, οδηγώντας τους σε εναλλακτικές επιλογές που παραμένουν πιο οικονομικά προσιτές.

Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται δυναμικά προς τη μετατροπή παλαιών επαγγελματικών και βιομηχανικών κτιρίων σε σύγχρονους οικιστικούς χώρους

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται δυναμικά προς τη μετατροπή παλαιών επαγγελματικών και βιομηχανικών κτιρίων σε σύγχρονους οικιστικούς χώρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ελάχιστο ύψος επένδυσης διατηρείται στις 250.000 ευρώ, γεγονός που καθιστά τέτοιου είδους projects ιδιαίτερα ελκυστικά.

Παλιές εγκαταστάσεις όπως εργοστάσια, αποθήκες και κτίρια γραφείων που έχουν παραμείνει ανενεργά για μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο επενδυτών από το εξωτερικό. Περιοχές όπως ο Πειραιάς, το Μοσχάτο και η Καλλιθέα συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς διαθέτουν σημαντικό απόθεμα τέτοιων ακινήτων που μπορούν να αναβαθμιστούν και να αποκτήσουν νέα χρήση.

Στο κέντρο της Αθήνας, η εικόνα διαφοροποιείται, καθώς υπάρχει πληθώρα διατηρητέων κτιρίων. Ωστόσο, οι απαιτήσεις για την αξιοποίησή τους είναι πιο σύνθετες λόγω των αυστηρών πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών περιορισμών.

Την ίδια στιγμή, στα βόρεια προάστια – με το Μαρούσι να ξεχωρίζει – καταγράφεται αυξανόμενη δραστηριότητα μετατροπής παλαιών γραφειακών χώρων σε κατοικίες, καθώς πολλά από αυτά δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων. Αντίθετα, στα νότια προάστια όπως η Γλυφάδα, η Βούλα και το Ελληνικό, η διαθεσιμότητα αντίστοιχων ακινήτων είναι περιορισμένη, παρά την έντονη ζήτηση για στέγαση.

Η στόχευση των επενδυτών είναι η δημιουργία μικρών αλλά λειτουργικών κατοικιών που ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες διαβίωσης και στις απαιτήσεις της αγοράς.

Οι επενδυτικές ροές προέρχονται κυρίως από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδοσιακά ισχυρή παραμένει η παρουσία επενδυτών από την Κίνα, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια ενισχύεται το ενδιαφέρον από το Ισραήλ και τον Λίβανο.

Αξιοσημείωτη είναι και η αυξανόμενη συμμετοχή πολιτών από το Ιράν, εξέλιξη που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα.

Σημαντική παράμετρος του προγράμματος είναι ότι τα ακίνητα που αποκτώνται στο πλαίσιο της χρυσής βίζας δεν μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, στοιχείο που επηρεάζει τον τρόπο αξιοποίησης των επενδύσεων.