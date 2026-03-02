Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της τεσσάρων μηνών εγκύου που βρέθηκε νεκρή στα σκαλιά του σπιτιού της στον Κολωνό το μεσημέρι του Σαββάτου 28/2. Οι Αρχές ζητούν απαντήσεις για το τι συνέβη ενώ έχει συλληφθεί ο 38χρονος σύζυγός της καθώς οι ισχυρισμοί του ότι πρόκειται για ατύχημα δεν ήταν πειστικοί.

Ο 38χρονος κάλεσε το ΕΚΑΒ να έρθει στο σπίτι που διέμενε με τη σύζυγό του στον Κολωνό, λέγοντας πως έπεσε και χτύπησε.

Αρχικά προσήχθη όμως ο ιατροδικαστής, ο οποίος πήγε στο σημείο, εξέτασε τη σορό της άτυχης γυναίκας, η οποία έφερε πολλαπλά χτυπήματα και ένα μόνο εξ αυτών θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από μία πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 2/3 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» μαρτυρίες από τη γειτονιά κάνουν λόγο για φωνές εκείνη την ώρα και μάλιστα χαρακτηριστικά για μια χυδαία έκφραση που ακούστηκε σε βάρος της 31χρονης, συντείνουν στο ότι αυτός φαίνεται να διέπραξε το έγκλημα.

«Της φώναζε ψόφα σαν το σκυλί»

Ειδικότερα, μιλώντας στο MEGA την Κυριακή 1/3 γειτόνισσα ανέφερε πως άκουσε το βράδυ της δολοφονίας τον άνδρα να φωνάζει στη γυναίκα «ψόφα σαν το σκυλί». Μετά, η ίδια ανέφερε πως άκουσε «βαβούρα» και «βρισιές».

Οι μάρτυρες μίλησαν για ένα ζευγάρι που ήταν συχνά σε διαμάχη καθώς ακούγονταν φωνές. Όμως το τελευταίο διάστημα ήταν ήρεμα τα πράγματα και θεωρούσαν πως τα είχαν βρει, είχαν φτάσει σε ένα σημείο που συμβίωναν αρμονικά.

Δημογλίδου: Οι αρχές δεν έχουν πειστεί ότι πρόκειται για ατύχημα

Στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου επισημαίνοντας: «Ο 38χρονος έχει συλληφθεί από την Ελληνική Αστυνομία και μάλιστα σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί κανονικά στον αρμόδιο εισαγγελέα και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του ως ύποπτος. Για την Ελληνική Αστυνομία, τουλάχιστον οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, δεν έχουν πειστεί ότι πρόκειται για ένα ατύχημα, ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από ένα ατύχημα».

«Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό. Αντίστοιχη άποψη βέβαια βλέπουμε και από τον αρμόδιο ιατροδικαστή, ο οποίος είδε μακροσκοπικά το πτώμα της γυναίκας. Ίσως δεν συνάδουν κάποια τραύματα που έχει η γυναίκα αυτή με το θάνατο, γι’ αυτό ακριβώς περιμένουμε σήμερα οπωσδήποτε την εξέταση της σορού. Βέβαια έχει συλληφθεί και έχει οδηγηθεί κανονικά στον αρμόδιο εισαγγελέα. Είναι ακόμα μία περίπτωση όμως που τα στόματα ανοίγουν αφού μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της. Δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία, ούτε καν ανώνυμη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση που να έχει απασχολήσει το συγκεκριμένο ζευγάρι. Ακόμα και από μία ανώνυμη καταγγελία ενός πολίτη», είπε η κ. Δημογλίδου.

«Δυστυχώς όμως, όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, υπήρχαν άμεσες αναφορές από τη γειτονιά, ότι άκουγαν φωνές, ότι κακομεταχειριζόταν τη συγκεκριμένη γυναίκα ο άνθρωπος αυτός, ότι πολλές φορές άκουσαν φασαρίες. Ποτέ όμως κανένας δεν κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία. Κάτι το οποίο ευτυχώς δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη όπου κάποιος πολίτης, που του αξίζουν συγχαρητήρια, κάλεσε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και μία γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.