Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ εξακολουθεί να νοσηλεύεται μία 38χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, με τους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Λευκού Πύργου να έχουν συλλάβει τον 34χρονο σύντροφό της και να έχουν σχηματίσει σε βάρος του δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία.

Η γειτονιά ήταν αυτή που κάλεσε το «100» καθώς οι φωνές της γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια ακούγονταν μέσα στη νύχτα (το Σάββατο 28/2), με τους αστυνομικούς να εισβάλουν μέσα στο διαμέρισμα της οδού Ηφαιστίωνος και να βρίσκουν τον 34χρονο πεσμένο πάνω στην 38χρονη, η οποία ήταν βαρύτατα τραυματισμένη. Άμεσα τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ κάλεσαν και το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο η γυναίκα που ήταν χτυπημένη και κακοποιημένη άγρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σημείο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιρούνι που φέρεται να χρησιμοποίησε ο 34χρονος, δύο σιδερένιες ράβδοι με μήκος λαβής και μία ξύλινη ράβδος. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι η 38χρονη διασωληνώθηκε άμεσα και μπήκε στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ, ενώ είχε πολλαπλούς μώλωπες και εκχυμώσεις σε όλο της το σώμα.