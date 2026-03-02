Τραγωδία στην Αμφιάλη, όταν μία 16χρονη κοπέλα σκοτώθηκε, πέφτοντας από ένα μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι διασκέδαζε σε πάρτι που γινόταν σε σπίτι.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα στο Τζάνειο Nοσοκομείο, που εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο δωμάτιο μαζί της ήταν ακόμα τέσσερα ανήλικα άτομα, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, τα οποία έχουν οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου προκειμένου να δώσουν κατάθεση, ενώ έχει συλληφθεί και η μητέρα της 17χρονης.

Η αστυνομία αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς έγινε στο δωμάτιο λίγο πριν την πτώση της ανήλικης.