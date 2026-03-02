Στη Μέση Ανατολή που επικρατεί χάος είναι στραμμένα τα διεθνή βλέμματα. Ο πόλεμος εξαπλώνεται στον Λίβανο ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν κάνουν βήμα πίσω και συνεχίζουν τα σφυροκοπούν το Ιράν.

Ειδικότερα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ βομβάρδισαν χθες Κυριακή εκατοντάδες στόχους στο Ιράν, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας πλήγματα στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε να «εκδικηθεί» για τους πρώτους θανάτους στρατιωτών του κι ο πόλεμος εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ, έπειτα από συναγερμό εξαιτίας εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων, στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, καθώς και στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς τα ιρανικά αντίποινα στους μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζονται.

Οι δύο πλευρές διατρανώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τη σύγκρουση, εντείνοντας ανησυχίες για ανάφλεξη της περιοχής.

Η Τεχεράνη συνέχισε χθες να εξαπολύει πλήγματα αντιποίνων εναντίον κρατών του Κόλπου, την επομένη του θανάτου του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, το πρωί του Σαββάτου.

«Η Αμερική είναι μαζί σας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος στους Ιρανούς πολίτες που τάσσονται κατά της κυβέρνησής τους, ενώ είπε επίσης πως πρόθεσή του είναι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης να διαρκέσουν «τέσσερις ή πέντε» εβδομάδες.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι συνεχίζει για τρίτη ημέρα να εξαπολύει βομβαρδισμούς «μεγάλης κλίμακας» εναντίον του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην «καρδιά της Τεχεράνης» και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ακούγονταν εκρήξεις σε τομείς της ιρανικής πρωτεύουσας.

Κατόπιν, γνωστοποίησε ότι εξαπολύει βομβαρδισμούς εναντίον «στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ απ’ άκρου σ’ άκρο του Λιβάνου», μετά τα πυρά του λιβανικού σιιτικού κινήματος εναντίον της ισραηλινής επικράτειας λίγη ώρα νωρίτερα.

Χθες Κυριακή, το αμερικανικό Πεντάγωνο ανέφερε ότι «κατέστρεψε» το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως «αποκεφάλισε το ερπετό» καταφέρνοντας «σκληρό χτύπημα» στις δυνατότητες της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») έκανε λόγο για πάνω από «1.000 στόχους» που επλήγησαν τις πρώτες 24 ώρες της επίθεσης στο Ιράν.

«Η Αμερική θα εκδικηθεί τους θανάτους τους και θα καταφέρει το βαρύτερο πλήγμα στους τρομοκράτες που κήρυξαν τον πόλεμο βασικά στον πολιτισμό», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Truth Social, αναφερόμενος στις πρώτες τρεις αμερικανικές απώλειες.

Απαίτησε ξανά οι Φρουροί της Επανάστασης και η «στρατιωτική αστυνομία» να «καταθέσουν τα όπλα» και να εξασφαλίσουν έτσι «πλήρη ασυλία» διότι σε διαφορετική περίπτωση είναι αντιμέτωποι «με βέβαιο θάνατο», όπως επέμεινε.

Πού αλλού σημειώθηκαν εκρήξεις

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν χθες νέες εκρήξεις στο Ντουμπάι (ΗΑΕ), στη Ντόχα (Κατάρ), στη Μανάμα (Μπαχρέιν) και στο Ριάντ (Σαουδική Αραβία). Οι ΗΠΑ και τα αραβικά κράτη-σύμμαχοί τους καταδίκασαν τα ιρανικά πλήγματα αντιποίνων με κοινή ανακοίνωσή τους.

Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να διατάξουν «αναγκαίες αμυντικές και αναλογικές ενέργειες» για την αντιμετώπιση των ιρανικών αντιποίνων, για να «καταστραφούν στην πηγή» οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, το Λονδίνο δέχθηκε οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για να πλήττουν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν, όμως η χώρα «δεν θα συμμετάσχει» στην επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε αντίποινα για την επίθεση του Σαββάτου στην οποία σκοτώθηκαν κορυφαίοι ηγέτες του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ, η Τεχεράνη εξαπέλυσε πλήγματα προς κάθε αζιμούθιο σε γειτονικές χώρες, βάζοντας στο στόχαστρο πάνω απ’ όλα αμερικανικές βάσεις, και στο Ισραήλ, όπου χθες σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Η είδηση του θανάτου αυτού που κυβέρνησε το Ιράν με σιδηρά πυγμή για σχεδόν 37 χρόνια προκάλεσε στην Τεχεράνη συγκέντρωση χιλιάδων υποστηρικτών της κυβέρνησης που κραύγαζαν «θάνατος στην Αμερική», «θάνατος στο Ισραήλ», διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP επιτόπου.

Υπήρξαν ωστόσο και κάποιες εκδηλώσεις χαράς, σύμφωνα με βίντεο που επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Όμηρος ο ιρανικός λαός»

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένας τρόπος να αλλάξει το καθεστώς χωρίς ξένη επέμβαση», είπε στο AFP τριαντάρα κάτοικος της Τεχεράνης, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Έχουν πάρει όμηρο τον ιρανικό λαό», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ιράν.

Ογκώδεις διαδηλώσεις πνίγηκαν στο αίμα τον Ιανουάριο, οι νεκροί ήταν χιλιάδες, σύμφωνα με ΜΚΟ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι η χώρα του, που είχε ήδη εξαπολύσει πόλεμο 12 ημερών εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, στον οποίο ενεπλάκησαν οι ΗΠΑ, κινητοποιεί «όλη τη δύναμή της, όπως ποτέ πριν» στη σύγκρουση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι «48 ηγέτες» του Ιράν σκοτώθηκαν και 9 πλοία του πολεμικού ναυτικού του «βυθίστηκαν».

Η CENTCOM ανέφερε ότι τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά στο πλαίσιο της επιχείρησης.

«Να επιστρέψει στη λογική»

Στην Ιερουσαλήμ, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ έπειτα από πλήγματα ιρανικών πυραύλων, σύμφωνα με την ισραηλινή πυροσβεστική.

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Μπετ Σεμές, στο κεντρικό Ισραήλ, όταν κτίριο κατέρρευσε όταν υπέστη «απευθείας πλήγμα» ιρανικού πυραύλου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Άλλοι 40 και πλέον άνθρωποι τραυματίστηκαν και 11 αγνοούνται.

Πάνω από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τελ Αβίβ.

Τρία εμπορικά πλοία υπέστησαν επιθέσεις στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν στο στενό του Χουρμούζ, σύμφωνα με υπηρεσίες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Τα ΗΑΕ, όπου έχουν σκοτωθεί τρεις άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 58 από το Σάββατο, κάλεσαν την Τεχεράνη να «επιστρέψει στη λογική».

Οι εχθροπραξίες οδήγησαν στην ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων από όλο τον κόσμο προς τη Μέση Ανατολή.

«Κανένα όριο»

Πυρά από Ισραήλ

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες ότι είναι «νόμιμο δικαίωμα» της χώρας να εκδικηθεί τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν βάζει «κανένα όριο» στο δικαίωμά της να αμυνθεί.

Πέρα από τον ανώτατο ηγέτη Χαμενεΐ, κορυφαίοι αξιωματούχοι, όπως ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ, ο σύμβουλος του αγιατολά Αλί Σαμχανί και ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Αμπντουλραχίμ Μουσαβί σκοτώθηκαν επίσης στα πλήγματα, επιβεβαίωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Εκτός του Κόλπου και του Ισραήλ, οι εχθροπραξίες εξαπλώνονται στην περιοχή, ειδικά στο Ιράκ. Η πρωτεύουσα Βαγδάτη μετατράπηκε σε θέατρο συγκρούσεων διαδηλωτών και της αστυνομίας κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Στην Ιορδανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν από το Σάββατο 13 ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Ενώ στο Καράτσι, στο Πακιστάν, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις μετά τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη, οι περισσότεροι όταν προσπάθησαν να καταλάβουν διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ.